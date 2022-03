3 Sedmogodišnja Tara iz Podgorice donirala je svoje lutke. Kaže da je među njima i njena omiljena ali želi da je pošalje nekoj vršnjakinji u Ukrajini. Njena majka Marta donijela je nekoliko paketa.

"U njima je termo garderoba, kozmetika, higijenske stvari, ćebad. Nadam se da će im pomoći. Imam ćerkicu i to me dodatno čini slabom i jako me potreslo sve što se dešava", kaže Marta za Radio Slobodna Evropa (RSE).