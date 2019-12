Koliko je dubok studentski džep?

U rubrici Radija Slobodna Evropa „Glasom mladih“ bavimo se mladima u regiji, njihovim željama, težnjama i problemima. Svake nedjelje govorimo o mladim uspješnim ljudima, onima kojima se još uvijek nije pružila prilika da svoje talente pokažu na pravi način ali i onima koji su spremni mijenjati svijet u kom žive.

Studentski život nije lagodan, naročito za one koji se sami finansiraju, ali ni za one čije troškove snosi država ne cvjetaju ruže. Zbog loših ekonomskih prilika mnogi rade, a ako ne mogu zbog obaveza na fakultetima tu su i stipendije, mahom za one s najboljim ocjenama.

No, da li je to dovoljno za sve ono što školovanje traži, od upisnina do literature. U Crnoj Gori uz studentske kredite nude se i stipendije koje se kreću u rasponu od 370 do 860 eura, a u pojedinim slučajevima i do 1.200 eura. Da li je to dovoljno za studentski budžet u situaciji kada je prosječna potrošačka korpa u Crnoj Gori oko 650 eura mjesečno. To je studente Fakulteta za biznis i turizam u Budvi pitala Jasna Vukićević.

Studenti danas teško dolaze do stipendija, te moraju raditi kako bi plaćali sve troškove studija, kažu mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović. Ističu da takva situacija predstavlja veliko opterećenje te se nerijetko dešava da mladi izaberu posao i odustanu od fakulteta.

Subotički studenti sa kojima smo razgovarali kažu za Radio Slobodna Evropa da državna stipendija, u iznosu od 72 evra, manje više, pokriva troškove koje imaju na mesečnom nivou i pomaže im da se malo osamostale od svojih roditelja, a to se posebno odnosi na učenike koji žive u studentskom domu. Sa njima je razgovarala Natalija Jakovljević.

