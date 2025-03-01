Život na selu: 'Motivisana mlada osoba može sve'
U borskom selu Tanda na istoku Srbije živi tek nešto više od 250 ljudi. Među njima je i 25-godišnja Monika Punđejević, kreatorka sadržaja na društvenim mrežama. Sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta nedostaje mladima koji žive u manjim sredinama?
