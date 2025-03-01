Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
UŽIVO
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Glasom mladih
Slušajte
Glasom mladih

Slušajte

Apple Podcasts YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Život na selu: 'Motivisana mlada osoba može sve'

Život na selu: 'Motivisana mlada osoba može sve'
Embed
Život na selu: 'Motivisana mlada osoba može sve'

No media source currently available

0:00 0:35:26 0:00
Direktan link

U borskom selu Tanda na istoku Srbije živi tek nešto više od 250 ljudi. Među njima je i 25-godišnja Monika Punđejević, kreatorka sadržaja na društvenim mrežama. Sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta nedostaje mladima koji žive u manjim sredinama?

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG