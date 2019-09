Gibonni: Političari bi trebali imati epizodnu ulogu

Iako se puno zna o hrvatskom kompozitoru, tekstopiscu i pjevaču Gibonniju, manje se zna o Zlatanu Stipišiću; iako javna ličnost, uspio je da sačuva svoj privatan život od pretjeranog eksponiranja, nerado o njemu govori, nije aktivan na društvenim mrežama, a svojom muzikom kaže da se obraća publici slične sorte.

"Moja muzika, vjerujem, nije trendovska i pomodna. Ona okuplja ljude jednog smirenijeg svjetonazora, malo hipijevsku, rečeno po starinski. To su neki otvoreni i dobronamjerni ljudi, otvorenog srca. Tako da uvijek sviram pred ljudima naše sorte, govoreći o nekoj emotivnoj razini", kaže ovaj umjetnik u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

To što je muzika dostupnija, ne znači da je bolja

Gibonni ocjenjuje da u promjeni od unplugged svirki do preslušavanja muzičkih numera na mobilnim telefonima, savremena tehnologija nije mnogo pomogla da danas imamo kvalitetniju muziku."Nije pomogla, odmogla je. To što je muzika dostupnija, ne znači da je bolja. Dobra muzika nastane tako što njen muzičar ima glavu u oblacima, a ne glavu u društvenim mrežama. Ali, ljudi danas tako vole, pa je to teško mijenjati."

Gibonnijeva muzika ima dalmatinski zvuk i mediteranski obrub; kaže da je privilegija biti rođen na Mediteranu, gdje ljudi još uvijek mogu imati vremena za sebe.

"Mediteran je najzdravije mjesto za život, sve je tu logično i prirodno, i sve je u svoje vrijeme, i sunce, i ljeto, i zima. Kad sam jedno vrijeme živio u Berlinu, shvatio sam da je tamo ljudima sporedno imati dobro auto. Važnije je bilo imati vremena za sebe. Kad ti neko kaže da je vrijeme novac, onda si bogat okoliko koliko imaš vremena za sebe, je li tako? Možemo tako okrenuti tu poslovicu. U svim višemilionskim gradovima u kojima sam se imao priliku duže zadržati i raditi, uvijek možeš primijetiti da koliko god ljudi hrle u grad, toliko oni bolje upućeni bježe iz grada. Shvatiš da svatko tko se na neki način ostvario, na kraju traži svoj mir. A ja dolazim iz mira. Tako da, ako je čovjek već blagoslovljen da je rođen na Mediteranu, ne smije s njim izgubiti kontakt."

Zapadna Evropa ne izvozi konflikte, nego sireve

Zato će Gibonni rađe govoriti o maslinama i zasadima limuna, nego o politici. Ipak, na naše pitanje o tome da li se iz Hrvatske, kao članice EU (Evropske unije) jasnije vidi region, kaže da navija da projekat EU uspije jer je zamišljen kao zajednica naroda koji će međusobno sarađivati.

"Ne bavim se politikom, ali imaš oči što vide. Svakome je nešto dato, nekome voda, nekome sunce, a nekome plodna zemlja. Ajde da ja ne filozofiram ovdje: svi nešto imamo, samo je pitanje sto ćemo s time napraviti. Recimo, imaš turističku zajednicu Islanda koja reklamira led i beskonačne polarne noći, pa opet uspiju napuniti hotele. Imaš Holanđane koju nisu imali dovoljno zemlje, pa su je na kraju uzeli od mora. Tako da su rješavali ljudi u Evropi svoje brige, a da nije na tuđu štetu, bar u zadnjih pedeset godina. Zapadna Evropa ne izvozi konflikte, nego sireve, vino, automobile, namještaj...i zato mislim da je to zdravo."

Ugledaj se na najbolje u tvom kraju

O tome jesmo li generalno dopustili da politika i političari zavladaju našim životima, ovaj umjetnik kaže:

"Ja se ne bavim dnevnom politikom, ali političari bi trebali imati epizodnu ulogu i biti servis naroda, a ne mesije. Ono što je važno da se okreneš oko sebe i kažeš – OK, ovo je moj grad i moj narod, što je ovdje najbolje? Znači, uvijek se ugledaj na najbolje u tvom kraju. I iz toga se dogodi uspjeh, kad čovjek ispoštuje najbolje. Nažalost, tu svijest nemamo u svakodnevnom životu, osim u sportu. Tu se naučiš da ćeš morati raditi više ako hoćeš zlato nakon srebrne medalje, a ako osvojiš četvrto mjesto, to smatraš neuspjehom. Znači, kad pričamo o regiji, tu smo zadali sebi visoke kriterije ispod kojih se ne smije ići. Ali, u ekonomiji ili kulturi to uopšte nemamo."

Muzička karijera Zlatana Stipišića Gibonnija je započela osamdesetih godina u hevi metal grupi "Osmi putnik", nastavila se u rok bendu "Divlje jagode", da bi od devedesetih do danas svojom solo karijerom izdao deset albuma, dobio preko četrdeset Porina i postao jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, kompozitora i tekstopisaca.