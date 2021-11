Dvije stotine godina od rođenja Dostojevskog

3 Fjodor Dostojevski u Sankt Peterburgu 1861. godine.



Dostojevski je radio kao vojni inženjer do napuštanja profesije nakon što je objavio svoj prvi roman 1845. godine. 1849. on i drugi članovi književnog kruga optuženi su da čitaju zabranjena politička djela. Osuđen je na smrt strijeljanjem.



"Ljudi ponekad govore o 'zvjerskoj' okrutnosti čovjeka, ali to je užasno nepravedno i uvredljivo za zvijeri, nijedna životinja nikada ne bi mogla biti tako okrutna kao čovjek, tako umješno, tako umjetnički okrutna." -- Dostojevski, Zločin i kazna