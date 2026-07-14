Ukrajina dobila odobrenje od Francuske za proizvodnju francuskih odbrambenih sistema

Francuska će dozvoliti Ukrajini da proizvodi krstareće rakete francuske proizvodnje, precizno vođene bombe i rakete-presretače za protivvazdušnu odbranu, pored narudžbina za francusko-italijanski sistem protivvazdušne odbrane SAMP/T sljedeće generacije i 16 borbenih aviona Rafale.

Vijest dolazi samo nedelju dana nakon što je Donald Trump na samitu NATO saveza u Ankari otkrio da će Sjedinjene Države dati licence Ukrajini za proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane Patriot.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je, objavljujući, rekao da će Ukrajini biti dozvoljeno da proizvodi sopstvenu proizvodnju raketa-presretača za protivvazdušnu odbranu Aster, precizno vođenih bombi vazduh-zemlja AASM i SCALP, što je krstareća raketa dugog dometa koja se lansira iz vazduha.

Aster-i se koriste za SAMP/T, dok borbeni avioni Rafale mogu biti opremljeni i AASM-ovima i SCALP-ovima. Nije bilo naznaka kada bi ukrajinska proizvodnja sistema mogla da počne i koliko je SAMP/T-ova Kijev naručio ili kada će ih potencijalno dobiti.

Očekuje se da će Rafalovi početi da lete ukrajinskim nebom 2028. godine, jer je ukrajinskim pilotima potrebna opsežna obuka za njihovo korišćenje.

Ukrajina već koristi stariju verziju SAMP/T u svojoj odbrani od sve većeg broja ruskih raketnih napada na gradove i ključnu infrastrukturu zemlje, ali se generalno smatraju manje efikasnim od Patriota.

Najave su stigle 13. jula tokom sastanka takozvane Koalicije voljnih, neformalne grupe od skoro 40 zemalja, predvođene Velikom Britanijom i Francuskom, koje su se obavezale da će podržati Ukrajinu vojnom opremom.

Na sastanku je takođe objavljeno da će francuske i britanske trupe ove jeseni održati zajedničke vojne vježbe u Poljskoj i drugim zemljama koje se graniče sa Ukrajinom, kao dio plana za multinacionalne snage koje bi bile raspoređene u Ukrajini čim se objavi potencijalni prekid vatre sa Rusijom.