Kako je fotograf prije 30 godina uhvatio Baltički put

Liepins je imao svega 15 minuta da dođe do aerodroma, rekao je misteriozni ženski glas, ili će "helikopter krenuti bez njega".

Napolju se više od milion demonstranata postrojilo da formira ono što će postati poznato kao Baltički put ili Baltički lanac - kontinuirani ljudski lanac koji se protezao 675 km kroz tri baltičke države, od prijestolnice Viljnusa u Litvaniji do Rige u Latviji, pa sve do Talina u Estoniji.

"Vozaču sam samo rekao: 'Pomozite mi, pomozite mi! Moram momentalno krenuti na aerodrom'", rekao je Liepins, 30 godina kasnije u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE). "Nije znao (šofer) da li je došlo do terorističkog napada ili šta se događa, ali brzo je upalio motor i na putu sam mu objasnio ono što sam znao a, zapravo, nisam znao mnogo."

Za 36-godišnjeg Liepinsa, koji je radio za novine antisovjetskog političkog pokreta, prilika za fotografisanje demonstracija izgledala je nedostupno. Nije bilo načina da se za 15 minuta stigne do aerodroma Spilve - nekoliko kilometara sjeverno od Rige.

Liepins, jedini profesionalni fotograf statične fotografije, koji je s visine zabilježio taj historijski događaj, kaže da je tek 2014. godine otkrio kako je tako lako došao do helikoptera. Na 25. godišnjicu demontracija upoznao se s bivšim liderom antisvjetskog Nacionalnog fronta.

"Rekao mi je da je helikopter angažovao Nacionalni front, ali su se vođe iznervirale. Bilo je to vrlo napeto vrijeme i zabrinuli su se da će ih KGB uhapsiti na putu do aerodroma", pa su se opozicioni političari potajno vozili u automobilima do granica, gdje su se potom sastali s predstavnicima drugih baltičkih opozicionih grupa. Ali s već plaćenim helikopterom, neko je u posljednjem trenutku donio odluku da pozove fotografa u nadi da se ljudski lanac zabilježi s visine.