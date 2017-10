Crna Gora, evropska Kalifornija

Balkan se za proteklih četvrt vijeka promijenio nabolje, ocjenjuje nekadašnji glavnokomandujući NATO snaga za Evropu Wesley Clark. General sa četiri zvjezdice je nakon vojne karijere ušao u vode biznisa i razmatra mogućnosti investiranja i u ovom dijelu svijeta. Trenutno boravi u Miločeru na Global Citizen Forumu, koji je okupio neke od lidera poslovnog i političkog svijeta.

Za razliku od većine ekskluzivnih gostiju koji odsijedaju u Svetom Stefanu i Miločeru uz uslov anonimnosti, Global Citizen Forum je danas okupio u tim ljetovalištima javne ličnosti iz svijeta biznisa, politike i zabave koje koriste medije da se promovišu kao državljani svijeta kroz svoje investicije, ali i humanitarne priloge.

Među njima su član kraljevske porodice iz Katara šeik Mohammed Al Thani, bivši predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso, Kristalina Georgieva iz Svjetske banke, pisac i motivacioni govornik Robin Sharma.

U Miločeru je i premijer Antigve i Barbude Gaston Browne, pa će se raspravljati i o teškim posljedicama uragana Irma koji je pogodio ta ostrva. U toj sesiji će učestvovati i slavni američki glumac Robert de Niro, koji pomaže u prikupljanju sredstava za obnovu Karipskih ostrva.

Među učesnicima prvog dana Foruma je i americki general u penziji Wesley Clark, koji je govorio o globalnoj bezbjednosti.

Uoči panela, Clark je u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) kazao da šalje poruku o važnosti povjerenja i integracija, kako bi civilizacija napredovala.

"To vidimo na primjeru Balkana. Od kada sam prvi put došao ovdje prije 25 godina, toliko toga se promijenilo, uz puno napretka. I to na manjoj razini pokazuje koliko ljudi mogu postići. Nadamo se da slično može učiniti i čovječanstvo", riječi su Clarka.

Wesley Clark je tokom rata na Kosovu bio glavnokomandujući NATO snaga za Evropu, a bio je i glavni vojni pregovarač za Dejtonski sporazum. Kaže da se od tada Balkan promijenio nabolje.

"Posebno od mračnog doba Slobodana Miloševića i sredine devedesetih kada se događao rat u Bosni i Hercegovini, kojim je upravljao Milošević (Slobodan, op.a.). Proveo sam stotine sati u razgovoru sa njim i volio je da govori o tome kako je bila divna SFRJ, i kako su u njoj živjeli talentovani ljudi. Ali, u njegovom sistemu taj talenat nije mogao doći do izražaja, kao što je to danas slučaj. Zato sam srećan što je Crna Gora postala članica NATO-a, napreduje ka Evropskoj uniji (EU) i u integracijama sa Zapadom, jer Crna Gora jeste Zapad", poručio je Clark.

Nekadašnji general Wesley Clark je danas investicioni bankar, biznismen, pisac, predavač i medijski komentator.

Na pitanje RSE – da li je odustao od ranije najavljivanih investicija na području Balkana – Clark kaže: "Planirali smo da uložimo u posao s ugljem na Kosovu, ali o tome najprije treba da kosovska vlada postigne konsenzus i obezbijedi uslove za privatne investicije".

"Kako se to nije desilo i kako takva odluka nije stigla do kosovskog parlamenta, nije se ostvarila ni naša namjera o investianju. Ali, ulažemo u Rumuniji i Bugarskoj, a razmatramo i mogućnosti u Crnoj Gori. Premijer Crne Gore Duško Marković mi je tokom današnjeg susreta kazao da postoje potencijali u alternativnim izvorima energije – energiji mora, sunca, vjetra, zatim podmorskog kabla od Crne Gore do Italije, turizma, poljoprivrede. Ovo je zaista potencijalno veoma bogata zemlja, može biti evropska Kalifornija", ističe Clark za RSE.

Centralni događaj sjutrašnjeg Foruma biće panel na kojem će govoriti glumac Robert de Niro, a kako svijet krupnog biznisa i politike prati i šou biznis, tokom naredna dva dana na Svetom Stefanu će biti organizovani i nastupi svjetskih muzičkih imena Wyclef Jean, Eve, Akon i Afrojack.

Kotizacija za učesnike foruma košta od 900 do 3,300 dolara.