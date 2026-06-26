Evropa se topi pod rekordnim temperaturama

Zdravstvene službe su u pripravnosti širom Evrope dok se širi smrtonosni toplotni talas, što je dovelo do zabrane alkohola i otkazivanja masovnih okupljanja u Francuskoj, te topljenja dijelova autoputa a u Njemačkoj.

Naučnici kažu da je ovaj toplotni talas, koji je počeo 20. juna, najgori ikada zabilježen u Evropi, kontinentu na kojem se klima mijenja mnogo brže nego bilo gdje na planeti.

Temperature su dostizale vrhunac u Francuskoj i Britaniji, gdje su oboreni rekordi za juni. Ali u Italiji se očekivalo da će se vrućina pojačati tokom vikenda, donoseći prve ljetne vrijednosti od 40 stepeni Celzijusa.

Pariz je u srijedu dostigao junski rekord od 40,9 C. Iako se očekivalo blago popuštanje temperatura, vlasti se spremaju za veći broj žrtava.

Brojne kulturne institucije zatvorene su širom evropskog kontinenta, a poljoprivreda je pretrpila veliku štetu. Doktori u Britaniji kažu da vrućina utiče na opremu poput MRI skenera u bolnicama.

Pariška policija zatražila je od organizatora velikih događaja, uključujući muzički festival Solidays, da otkažu događaje. Organizatori Pride festivala rekli su da će ga odgoditi.

Ekstremna vrućina izazvala je da se površina autoputa A2 u Njemačkoj deformiše i raspukne na više traka. U Austriji je nacionalna željeznička kompanija upozorila da bi se željezničke šine mogle deformisati u narednim danima.

Crveno upozorenje izdato je za gotovo cijelu Holandiju, a mnoge škole su zatvorene jer su se očekivale temperature do 40 stepeni.

Električni ventilatori rasprodani su u Britaniji, a azijski proizvođači klima-uređaja prijavili su nagli rast prodaje u Evropi. U Francuskoj je državna energetska kompanija EDF obećala da će potrošiti 80 miliona eura na rashladne sisteme za škole i vrtiće.

Većina stambenog fonda u inače hladnijoj do umjerenoj sjevernoj Evropi nije izgrađena da izdrži ovakvu vrućinu, već da je zadržava. Prema najnovijim podacima Međunarodne agencije za energiju objavljenim u julu 2025., samo oko 20 posto domaćinstava u Evropi ima klima uređaje.

Toplotni talas, koji je podigao temperature i do 18 stepeni iznad sezonskog prosjeka uzrokovan je vremenskim obrascem poznatim kao omega blok navodi Reuters Climate Monitor.

On zadržava veliki "balon" vrućeg zraka nad određenim područjima duži period, dok se hladniji zrak nalazi na njegovim rubovima.

Trenutni toplotni talas, koji se pomjerio s Iberijskog poluostrva prema zapadnoj Evropi, počeće da se premješta do kraja mjeseca, zahvatajući centralnu Evropu i Balkan, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija.

Ekstremne vrućine u evropskim gradovima 1/10 Više od polovine Francuske 23. juna je bilo pod crvenim meteo-alarmom zbog ekstremnih vrućina. Meteorolozi ove ekstremne vrućine ocjenjuju kao događaj bez presedana. Osoba se od sunca štiti dugom maramom u Nantesu u Francuskoj 23. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







2/10 Žena sa suncobranom na Milenijum mostu u Londonu, 23. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







3/10 Čovjek se rashlađujem mini ventilatorom dok temperature rastu u Španiji, Barselona, 21. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







4/10 U Madridu prolaznik se rashlađuje na gradskoj fontani, Španija, 20. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







5/10 Plaže u Barseloni su pune ljudi tokom toplotnog talasa koji je zahvatio veliki dio Španije, 21. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







6/10 Žena nosi električni ventilator u Parizu. Istraživači su, analizirajući klimatske podatke od 1950. do 2024. godine, utvrdili da su temperature počele naglo da rastu od 1970. godine, a epizode toplotnog stresa postale su intenzivnije tokom najtoplijih noći, pokazala je studija Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Pariz, Francuska, 23. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







7/10 Ljudi se rashlađuju u fontani na Trgu Trafalgar u britanskoj prestonici. London, 23. juni 2026.

Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







8/10 Kao odgovor na istorijski talas vrućine u Francuskoj, u Parizu su zatvoreni Ajfelov toranj i Luvr, dok se ljudi rashlađuju u fontani Trokadero u Parizu, 22. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







9/10 Trokadero fontana pored Ajfelovog tornja u Parizu, 22. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







10/10 Ljude se od sunca štite šeširima i nose boce sa vodom tokom toplotnog talasa u Britaniji, London 23. juni 2026. Evropu je zahvatio nezabilježen toplotni talas uzrokovan fenomenom "omega blok" i toplotnom kupolom, koji je donio rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa i izazvao ozbiljne poremećaje širom kontinenta.







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Naučnici su rekli da bi ovako rekordne vrućine bile "gotovo nemoguće" bez klimatskih promjena izazvanih ljudskim faktorom koje su učinile da ovosedmične sparne noćne temperature budu 100 puta vjerovatnije nego prije samo dvije decenije.

Izvor: Reuters