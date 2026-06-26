Evropa se topi pod rekordnim temperaturama

Zdravstvene službe su u pripravnosti širom Evrope dok se širi smrtonosni toplotni talas, što je dovelo do zabrane alkohola i otkazivanja masovnih okupljanja u Francuskoj, te topljenja dijelova autoputa a u Njemačkoj.
Naučnici kažu da je ovaj toplotni talas, koji je počeo 20. juna, najgori ikada zabilježen u Evropi, kontinentu na kojem se klima mijenja mnogo brže nego bilo gdje na planeti.
Temperature su dostizale vrhunac u Francuskoj i Britaniji, gdje su oboreni rekordi za juni. Ali u Italiji se očekivalo da će se vrućina pojačati tokom vikenda, donoseći prve ljetne vrijednosti od 40 stepeni Celzijusa.
Pariz je u srijedu dostigao junski rekord od 40,9 C. Iako se očekivalo blago popuštanje temperatura, vlasti se spremaju za veći broj žrtava.
Brojne kulturne institucije zatvorene su širom evropskog kontinenta, a poljoprivreda je pretrpila veliku štetu. Doktori u Britaniji kažu da vrućina utiče na opremu poput MRI skenera u bolnicama.
Pariška policija zatražila je od organizatora velikih događaja, uključujući muzički festival Solidays, da otkažu događaje. Organizatori Pride festivala rekli su da će ga odgoditi.
Ekstremna vrućina izazvala je da se površina autoputa A2 u Njemačkoj deformiše i raspukne na više traka. U Austriji je nacionalna željeznička kompanija upozorila da bi se željezničke šine mogle deformisati u narednim danima.
Crveno upozorenje izdato je za gotovo cijelu Holandiju, a mnoge škole su zatvorene jer su se očekivale temperature do 40 stepeni.
Električni ventilatori rasprodani su u Britaniji, a azijski proizvođači klima-uređaja prijavili su nagli rast prodaje u Evropi. U Francuskoj je državna energetska kompanija EDF obećala da će potrošiti 80 miliona eura na rashladne sisteme za škole i vrtiće.
Većina stambenog fonda u inače hladnijoj do umjerenoj sjevernoj Evropi nije izgrađena da izdrži ovakvu vrućinu, već da je zadržava. Prema najnovijim podacima Međunarodne agencije za energiju objavljenim u julu 2025., samo oko 20 posto domaćinstava u Evropi ima klima uređaje.
Toplotni talas, koji je podigao temperature i do 18 stepeni iznad sezonskog prosjeka uzrokovan je vremenskim obrascem poznatim kao omega blok navodi Reuters Climate Monitor.
On zadržava veliki "balon" vrućeg zraka nad određenim područjima duži period, dok se hladniji zrak nalazi na njegovim rubovima.
Trenutni toplotni talas, koji se pomjerio s Iberijskog poluostrva prema zapadnoj Evropi, počeće da se premješta do kraja mjeseca, zahvatajući centralnu Evropu i Balkan, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija.
Ekstremne vrućine u evropskim gradovima
Prethodni slajd
Naredni slajd
Naučnici su rekli da bi ovako rekordne vrućine bile "gotovo nemoguće" bez klimatskih promjena izazvanih ljudskim faktorom koje su učinile da ovosedmične sparne noćne temperature budu 100 puta vjerovatnije nego prije samo dvije decenije.