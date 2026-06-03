Odobren početak pregovora o ukidanju rominga sa Zapadnim Balkanom

Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju rominga sa državama Zapadnog Balkana, potvrđeno je nezvanično iz Saveta EU.

Odluka se odnosi na otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Kosovom, Severnom Makedonijom i Srbijom o romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama.

Savet EU će, prema najavama, 4. juna formalno usvojiti odluku, nakon čega mogu da počnu pregovori sa svakom državom regiona pojedinačno.

Iz kiparskog predsedavanja Evropskom unijom poručili su da snažno podržavaju evropski put Zapadnog Balkana.

"Proširenje zone bez rominga jasan je znak naše posvećenosti regionu. Radujemo se formalnom usvajanju odluke kojom se odobrava otvaranje pregovora o sporazumima", izjavio je portparol kiparskog predsedavanja.

Evropska komisija je u februaru predložila ukidanje rominga za Zapadni Balkan.

Roam Like at Home (Roming kao kod kuće) se primenjuje na države članice EU i države Evropskog ekonomskog prostora.

U januaru ove godine regulativa je proširena i na Ukrajinu i Moldaviju, iako te zemlje nisu članice EU.

Evropski zvaničnici očekuju da pregovori budu zaključeni do kraja ove godine.

U idealnom slučaju, roming između država Zapadnog Balkana i Evropske unije mogao bi da bude ukinut već naredne godine.

Međutim, evropski zvaničnici podvlače da sve zavisi od spremnosti zemalja regiona da napreduju u ovim pregovorima.

Roam Like at Home predstavlja jednu od najuspešnijih politika EU namenjenih njenim građanima. Na snazi je od 2017. godine.

Reč je o regulativi Evropske komisije koja omogućava korišćenje mobilnih telefona u drugim državama članicama po istim cenama kao u matičnoj zemlji.

To znači da prilikom korišćenja mobilnog telefona u zoni EU nema dodatnih troškova za pozive, SMS poruke i korišćenje interneta, već se primenjuju domaće tarife.

Isto pravilo važi i za pozive i poruke koje korisnici primaju dok borave u inostranstvu.