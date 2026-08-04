EU poziva na jače granice nakon prelaska migranata u špansku enklavu Ceuta

Stotine migranata postavilo je kamp na plaži u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuta u ponedeljak (3. avgusta), dok se lokalne vlasti bore sa hiljadama ljudi koji su još uvijek na ovoj maloj teritoriji nakon masovne granične gužve prošle nedelje.

Španija procjenjuje da se oko 69.500 migranata vratilo u Maroko u posljednja četiri dana, što je premašilo početne procjene od oko 50.000 dolazaka u Ceutu u četvrtak, 30. jula. Zvanični broj žrtava na španskoj strani granice je 72, sa 11 smrtnih slučajeva na marokanskoj strani.

Vanredni priliv je preplavio grad od 84.000 stanovnika i izazvao političku krizu širom Evropske unije, jer su neke države članice okrivile Španiju.

Sve je više glasova koji optužuju Maroko da pomaže u podsticanju krize u Ceuti, a lider španske enclave, Huan Hesus Vivas opisuje prelaske granice od prošle nedelje kao napad na teritorijalni integritet Španije, koji je viđen kao "ako ne orkestriran, onda barem podstaknut ili dozvoljen od strane Maroka".

Rekao je da su mještani posmatrali događaje sa mješavinom tuge, brige i patnje. "Ljudi ovo ne vide kao migracionu krizu; to je u osnovi bio napad, kršenje teritorijalnog integriteta Španije", rekao je Vivas za list El Pais.

Nakon masovnih dolazaka u Ceutu, španske vlasti kažu da primjećuju porast sumnjivih tajnih prelazaka brodovima i skuterima iz sjevernoafričke enklave preko Gibraltarskog moreuza do kopnene Španije.

Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije će u utorak, 4. avgusta održati hitne sastanke putem video konferencije kako bi razgovarali o tom pitanju.

Scene u Ceuti su zategle odnose među nekim od 27 zemalja članica EU.

Najmanje 18 poginulih u pokušaju prelaska iz Maroka u špansku enklavu Ceuta 1/12 Migranti su iz maroka u Španiju dolazili i kopnom i morem. Na fotografiji se migranti vraćaju u Maroko iz španske enklave Ceuta, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







2/12 Migranti dolaze iz Maroka na granicu sa španskom enklavom Ceutom, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







3/12 Migrantkinja izlazi iz vode, usred masovnih prelazaka migranata pješke i morem iz Maroka na špansku teritoriju u Ceuti, Španija, 31. jula 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







4/12 Migranti iz Maroka okupljaju se uz graničnu ogradu dok prelaze granicu sa Španijom plivajući u moru, snimljeno iz Ceute u Španiji, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







5/12 Španija je glavna tačka dolaska u Evropu za migrante koji traže bolje ekonomske mogućnosti ili bježe od nasilja u svojim matičnim zemljama. Na fotografiji ljudi stoje pored izgorjelog autobusa na marokanskoj strani granice dok migranti čekaju na priliku da pređu u špansku enklavu Ceuta, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







6/12 Migranti se okupljaju pored zapaljenih automobila dok čekaju priliku da pređu u špansku enklavu Ceuta, na marokanskoj strani granice u Fnideku, Maroko, 31. jula 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







7/12 Vlasti Ceute prethodno su povezale porast broja migranata s presudom Vrhovnog suda Španje ranije u julu, kojom se vlastima zabranjuje da odmah vrate migrante koji stignu morem bez propisane procedure. Presuda se ne odnosi na migrante koji u Španiju ulaze kopnom, uključujući i prelazak granične ograde. Na fotografiji se vidi marokanska strana granice u Fnideka, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







8/12 Ceuta, na sjevernoj obali Maroka, odvojena je od kopnene Španije Gibraltarskim moreuzom i dugo je bila centralna tačka za migrante koji pokušavaju da stignu do Evrope. Na fotografiji se migrant okupljaju u marokanskom gradu Fnideku dok čekaju priliku pa pređu u Ceutu, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







9/12 Da bi stigli do Ceute, koja se nalazi na sjevernoj afričkoj obali, migranti često plivaju iz marokanskog grada Fnideka, prelazeći oko pet kilometara da bi stigli do španske teritorije. Grad Fnidek, Maroko, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







10/12 Migranti se okupljaju u centru Ceute, Španija, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







11/12 Blizu 49.000 ljudi prešlo je za 24 sata iz Maroka do Ceute, španske sjevernoafričke enklave, procjena je vlasti u Madridu, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo domaćeg stanovništva, a vladu Pedra Sančeza primoralo da pošalje vojsku. Ceuta, Španija, 31. juli 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







12/12 Migranti se odmaraju čekajući priliku da pređu u špansku enklavu Ceuta, na marokanskoj strani granice u gradu Fnideka, Maroko, 31. jula 2026. Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući doći do španske enklave Ceuta, gdje je Španija rasporedila vojsku nakon što su hiljade ljudi probile granicu s Marokom i ušle u mali dio teritorije Španije.







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Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, rekla je u pismu španskom premijeru Pedru Sančezu da će sastanak u utorak, 4. avgusta biti prilika da se izvuču pouke iz onoga što se dogodilo u Ceuti i pohvalila je Madrid zbog brzog rješavanja krize.

"Iz ovog incidenta je jasno da moramo učiniti više kako bismo dodatno ojačali naše granice na kritičnim tačkama", rekla je Von der Leyen.

Širom EU, kriza u Ceuti je naizgled dovela do trenutka obračuna nakon što je nekoliko zemalja EU odgovorilo na krizu pozivom na suspendovanje Španije iz Šengenske zone slobodnog kretanja. Italija je saopštila da je suspendovala šengenske putne aranžmane bez pasoša sa Španijom na mjesec dana, uprkos činjenici da Ceuta nije dio Šengena.

Ceuta i druga španska sjevernoafrička enklava, Melilja, nalaze se na mediteranskoj obali Maroka i povremeno se suočavaju sa pokušajima prelaska granice od strane migranata koji žele da stignu do Evrope.

Izvor: Guardian, Reuters, BBC