EU poziva na jače granice nakon prelaska migranata u špansku enklavu Ceuta

Stotine migranata postavilo je kamp na plaži u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuta u ponedeljak (3. avgusta), dok se lokalne vlasti bore sa hiljadama ljudi koji su još uvijek na ovoj maloj teritoriji nakon masovne granične gužve prošle nedelje.
Španija procjenjuje da se oko 69.500 migranata vratilo u Maroko u posljednja četiri dana, što je premašilo početne procjene od oko 50.000 dolazaka u Ceutu u četvrtak, 30. jula. Zvanični broj žrtava na španskoj strani granice je 72, sa 11 smrtnih slučajeva na marokanskoj strani.
Vanredni priliv je preplavio grad od 84.000 stanovnika i izazvao političku krizu širom Evropske unije, jer su neke države članice okrivile Španiju.
Sve je više glasova koji optužuju Maroko da pomaže u podsticanju krize u Ceuti, a lider španske enclave, Huan Hesus Vivas opisuje prelaske granice od prošle nedelje kao napad na teritorijalni integritet Španije, koji je viđen kao "ako ne orkestriran, onda barem podstaknut ili dozvoljen od strane Maroka".
Rekao je da su mještani posmatrali događaje sa mješavinom tuge, brige i patnje. "Ljudi ovo ne vide kao migracionu krizu; to je u osnovi bio napad, kršenje teritorijalnog integriteta Španije", rekao je Vivas za list El Pais.
Nakon masovnih dolazaka u Ceutu, španske vlasti kažu da primjećuju porast sumnjivih tajnih prelazaka brodovima i skuterima iz sjevernoafričke enklave preko Gibraltarskog moreuza do kopnene Španije.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije će u utorak, 4. avgusta održati hitne sastanke putem video konferencije kako bi razgovarali o tom pitanju.
Scene u Ceuti su zategle odnose među nekim od 27 zemalja članica EU.
Najmanje 18 poginulih u pokušaju prelaska iz Maroka u špansku enklavu Ceuta
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Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, rekla je u pismu španskom premijeru Pedru Sančezu da će sastanak u utorak, 4. avgusta biti prilika da se izvuču pouke iz onoga što se dogodilo u Ceuti i pohvalila je Madrid zbog brzog rješavanja krize.
"Iz ovog incidenta je jasno da moramo učiniti više kako bismo dodatno ojačali naše granice na kritičnim tačkama", rekla je Von der Leyen.
Širom EU, kriza u Ceuti je naizgled dovela do trenutka obračuna nakon što je nekoliko zemalja EU odgovorilo na krizu pozivom na suspendovanje Španije iz Šengenske zone slobodnog kretanja. Italija je saopštila da je suspendovala šengenske putne aranžmane bez pasoša sa Španijom na mjesec dana, uprkos činjenici da Ceuta nije dio Šengena.
Ceuta i druga španska sjevernoafrička enklava, Melilja, nalaze se na mediteranskoj obali Maroka i povremeno se suočavaju sa pokušajima prelaska granice od strane migranata koji žele da stignu do Evrope.
Izvor: Guardian, Reuters, BBC
EU poziva na jače granice nakon prelaska migranata u špansku enklavu Ceuta