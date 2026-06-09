Evropska unija poziva na uvođenje finansijskih sankcija protiv poglavara Ruske pravoslavne crkve, ruskog šefa Međunarodne šahovske federacije, istoričara koji je bliski savetnik predsednika Vladimira Putina i drugih visokih zvaničnika.

Predložena lista, do koje je došao RSE, deo je nove runde finansijskih kazni koje će razmotriti Unija 27 članica. Odluka, koja zahteva jednoglasno odobrenje svih članica, verovatno neće biti doneta do kraja juna ili početka jula.

Sankcionisanje patrijarha Kirila, poglavara Ruske pravoslavne crkve – najveće pravoslavne crkve – smatra se velikim korakom za EU, koja se opirala protiv mera usmerenih na verske ličnosti.

Kiril je široko poznat po tome što je blizak Kremlju i Putinu. Kao poglavar Ruske pravoslavne crkve, koja je ubedljivo najveća hrišćanska denominacija u zemlji, Kiril je dao svoj blagoslov za rat protiv Ukrajine, koji je sada u petoj godini.

To je doprinelo raskolu između Ruske pravoslavne crkve i Pravoslavne crkve Ukrajine, koja se formalno odvojila od Moskovske patrijaršije.

Kiril je takođe navodno radio za sovjetske obaveštajne agencije, prema švajcarskim dokumentima s kojih je skinuta oznaka tajnosti.

U dokumentu EU se navodi da je Kiril "dosledno opravdavao i podržavao agresivni rat Rusije protiv Ukrajine", nazivajući ga "svetim".

Među drugim ličnostima na koje bi bile usmerene sankcije EU je i Vladimir Medinski, istoričar koji je izazvao kritike drugih akademika zbog svojih reinterpretacija ruske i ukrajinske istorije.

Medinski je bio ministar kulture pod Putinom i bio je član pregovaračkog tima koji je Kremlj poslao na razgovore s Ukrajinom o okončanju rata.

Serija ruskih istorijskih knjiga koje je Medinski nadgledao uključuje opravdanje za rusku invaziju na Ukrajinu: "Zapad je postao opsednut destabilizacijom situacije unutar Rusije. Cilj nije bio ni skriven: rasparčati Rusiju i dobiti kontrolu nad njenim resursima."

Predlog EU navodi da je Medinski "centralna figura u vladinoj propagandi".

Među 42 imena koja su uključena u predloženu listu sankcija nalaze se i Arkadij Dvorkovič, bivši zamenik premijera koji je sada na čelu Međunarodne šahovske federacije, poznate kao FIDE; ruski ministar sporta Mihail Degtjarjov; i šef Lukoila, najveće ruske privatne naftne kompanije, Vagit Alekperov.