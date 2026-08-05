Počeo transport tijela poginulih zeničkih planinara iz Rusije prema BiH

Tijela pet zeničkih planinara stradalih na planini Elbrus u Rusiji transportirana su iz mjesta nesreće u Moskvu, odakle će avionom biti prebačena u Beograd, a potom i u Bosnu i Hercegovinu, saopćili su iz Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica.

Predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović kazao je da još nije poznato kada će tijela stići u BiH niti datum zajedničke komemoracije i dženaze, koja će biti organizirana u Zenici nakon dogovora s nadležnim institucijama i porodicama stradalih.

U nesreći na Elbrusu 25. jula poginuli su supružnici Alma i Denis Okanović, Nermin Talam, doktorica Meliha Čaušević i Almir Kadrić, dok su dvojica planinara preživjela, saopćeno je iz GSS-a.

Vlada Federacije BiH sudjelovala je u organizaciji povratka preživjelih i tijela stradalih te je za te aktivnosti izdvojila 70.000 KM.

Zenica će na dan ukopa proglasiti Dan žalosti.