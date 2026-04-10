Stupio na snagu novi sistem ulaska/izlaska u EU

Evropski sistem ulaska/izlaska (EES) zvanično je funkcionalan od 10. aprila. Odnosi se na građane koji nisu državljani Evropske unije.

Radi se o automatizovanom sistemu koji zamenjuje ručno pečatiranje pasoša za državljane takozvanih trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor.

Ovaj sistem beleži biometrijske podatke – otiske prstiju i snimke lica – kao i lične podatke i datume putovanja, sa ciljem unapređenja bezbednosti granica, otkrivanja osoba koje prekoračuju dozvoljeni boravak i sprečavanja zloupotrebe identiteta.

EES sistem će se primenjivati na građane koji poseduju biometrijske pasoše, bez obzira na to da li im je za ulazak u EU potrebna viza ili ne.

Delimična primena ovog sistema počela je u oktobru 2025. godine.

Za zvaničnike Evropske komisije radi se o najsavremenijem sistemu na svetu koji je već pokazao konkretne rezultate.

"Sa sistemom ulaska i izlaska gradimo najmoderniji IT granični sistem na svetu. I već vidimo rezultate u proteklih pet meseci. Registrovano je više od 45 miliona ulazaka i izlazaka. Bilo je više od 24.000 odbijanja ulazaka, od kojih je preko 600 osoba identifikovano kao bezbednosna pretnja našoj uniji. Dakle, to zaista pokazuje da funkcioniše za cilj zbog kojeg je prvobitno usvojen", izjavila je Ariana (Arianna) Podesta, portparolka Evropske komisije.

Međutim, neke države članice se već suočavaju sa tehničkim problemima.

Belgija, pored Francuske i Holandije, na primer, već je obavestila Evropsku komisiju da sistem neće biti potpuno operativan na svim graničnim prelazima u zakonskom roku, odnosno 10. aprila.

Ove zemlje su se u proteklim mesecima suočile sa redovima putnika na aerodromima, što je u nekim slučajevima rezultiralo višesatnim čekanjima na graničnim prelazima.

Portparolka Podesta je potvrdila da je Evropska komisija bila u kontaktu sa državama koje se suočavaju sa problemima, deleći najbolje prakse iz onih država članica u kojima sistem funkcioniše vrlo dobro.

Nadležni zvaničnici Evropske komisije tvrde da je u proseku potrebno 70 sekundi da se registruje ulazak ili izlazak.

Međutim, dozvoljava se fleksibilnost kako bi se osigurala protočnost granica, posebno s obzirom na letnju sezonu kada se očekuje povećan broj kretanja.

Ta fleksibilnost će biti moguća samo tokom meseci letnjih odmora.

"Pravila omogućavaju državama članicama da obustave registraciju biometrijskih podataka, dakle na neki način delimično obustave rad EES-a, u slučaju predugog vremena čekanja. Ova mogućnost postoji do septembra, dakle pokriva letnji period kada se može očekivati povećan broj prometa", izjavila je Podesta.

Sistem EES se smatra načinom da se obezbedi sigurnost granica EU.

Putnici koji prekorače dozvoljeni boravak u EU (90 dana u periodu od 180 dana) smatraju se osobama koje nezakonito borave u šengenskom prostoru i biće podvrgnuti postupku povratka.

Prema uredbi Evropske komisije, odluke o povratku u pojedinim slučajevima biće praćene zabranom ulaska (kada nije odobren rok za dobrovoljni odlazak ili kada obaveza povratka nije ispunjena), dok se u drugim slučajevima takođe može izreći zabrana ulaska.

I zabrane ulaska i odluke o povratku biće evidentirane u sistemu EES.

Trajanje zabrane ulaska određivaće se uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti pojedinačnog slučaja i, po pravilu, neće biti duže od pet godina.

Ukoliko osoba na koju se zabrana odnosi pokuša ponovo da pređe šengensku granicu, ulazak će joj biti odbijen na granici, a podaci o odbijanju biće registrovani u sistemu.

U određenim slučajevima predviđena je i mogućnost poništavanja pasoša prilikom pokušaja ulaska.