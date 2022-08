Zatvoren 21. DOKUFEST u Prizrenu

Proglašenjem pobednika i dodelom nagrada u Prizrenu je spuštena zavesa na 21. DOKUFEST , međunarodni festval dokumentarnog i kratkometražnog filma.

Za najbolji balkanski film proglašen je "Tvornice radnicima", Srđana Kovačevića režisera i snimatelja iz Zagreba.

Govori o radnicima koji su 2005. godine preuzeli fabriku ITAS u Ivancu, gradu nedaleko od Varaždina na severu Hrvatske, koji su postali jedini uspešni primer radničkog samoupravljanja u postsocijalističkoj Evropi.

Najbolji nacionalni film je "Proći će" (Ka me kalu) Flonje Kodheli iz Albanije. Nagradu publike osvoilo je "Love, Deutschmarks & Death", Cem Kaya, nemački autor turskog porekla.

"Hoće li moji roditelji doći da me vide" (Will my parents come to see me ) Mo Harawe iz Somalije je proglašen najboljim u kategoriji međunarodnog kratkog filma.

Kandidat DOKUFEST-a za Evropsku filmsku akademiju (EFA) je "Memoari oluje koja se okreće" (Memoir of a veering storm) Sofia Georgovassili iz Grčke.

Veton Nurkolari, umetnički direktor, u izjavi za Radio Slobodna Evropa(RSE) rekao je da je prezadovoljan što su vratili format festivala kakav je bio pre pandemije korona virusa.

"Ovaj festival je bio jedan od najuspešnijih i najposećenijih do sada", istakao je on.

Za devet dana, u osam kategorija i deset bioskopa, prikazano je 270 filmova. Od toga 109 u takmičarskoj kategoriji. Tema je bila je "Kako preživeti".