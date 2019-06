Da li iza Dodikovih izjava stoji 'beogradsko-moskovski' faktor?

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine izjavio je u utorak, na konferenciji za novinare, kako bošnjački političari 'rizikuju da BiH uopšte postoji'. On je rekao i da podsjeća kako je bilo mnogo onih koji su govorili da Jugoslavija ne može da se raspadne, upoređujući ondašnju situaciju sa sadašnjom u Bosni i Hercegovini.

Bosanskohercegovački analitičari ocjenjuju kako Dodikova niti jedna izjava do sada nije bila slučajna, pa ni ova posljednja, i dovode je u vezu sa postojećim stanjem u regiji uopšte.

Profesor na Mostarskom Sveučilištu Slavo Kukić kaže kako Dodik svaki put osluškuje reakcije iz političkih centara moći, za svaku izjavu koju da, podsjećajući da se i u ovoj posljednjoj poređenje Bosne i Hercegovine i Jugoslavije ni u teoretskom smislu ne može dovesti u vezu.

"Ne može se tolerirati, jer je Bosna i Hercegovina jedan prostorni ambijent koji je izdržao stoljeće, a Jugoslavija je bila zajednica sa kojom su se pokušale neke kozmopolitske vrijednosti realizirati. Isto tako, nisam siguran da je to slučajno, naprotiv. U Dodikovom slučaju ja sam sve uvjereniji kako je to operalizacija memoranduma 2 koji je u opticaju već nekoliko godina, iako ga zvanično nigdje nema", ističe profesor Kukić.

"Međutim, ako se snimi ono šta Dodik svakodnevno radi, ako se analiziraju poruke koje šalje u javnom prostoru i ako se usporede sa temeljnim nalozima memoranduma 2, koji se može pronaći u javnom prostoru u različitim medijima, onda se lako dođe do zaključka kako se između njegovih javnih poruka, onoga što on radi i onoga što piše u memorandumu 2, vrlo snažne veze. Prema tome, bojim se da ono što on radi je intenziviranje tog novog plana velike ili nešto manje velike Srbije. Bojim se da je na čelu tog plana i prvi čovjek srbijanske države“, dodaje Kukić.

Prema riječima novinara portala 'Buka' Dragana Bursaća, radi se o 'beogradsko-moskovskom' faktoru, kako ga naziva, u cijeloj priči.

"Koji uvijek, s vremena na vrijeme, dolijeva ulje na vatru, koji preko Dodika progovara, pa u tom kontekstu možemo promatrati i tu najnoviju izjavu. Kad god je situacija koliko toliko normalna, Dodik izlazi sa izjavama koje destabilišu region. Mislim da iza toga uvijek stoje igre i igrarije političara u Ruskoj Federaciji i u Republici Srbiji“, ocjenjuje Bursać.

I analitičar Ibrahim Prohić vjeruje kako Milorad Dodik, kako kaže, nepogrešivo slijedi svoje strateške ciljeve, a to je da se proizvodi i održava stanje visokog rizika, odnosno zamrznutog konflikta.

"I u konačnici njegov cilj jeste secesija. Može se postaviti pitanje- zašto je to sad aktuelizirao? Prvo, nije tačna teza niti da se Jugoslavija morala raspasti, već zato što su neki unutrašnji i vanjski faktori to htjeli. Pogotovo nema dovoljno ustavno-pravnih argumenata, niti konceptualnog osnova da je Bosna i Hercegovina isto što i Jugoslavija. Zašto to sada sve radi? Kako iščitavam, zato što je nervozan, jer se ne formira Vijeće ministara, ali ne zbog brige o nefunkcioniranju države, već da se što prije riješi 'srpskih kadrova' koji su u aktuelnom sazivu Vijeća ministara i koji mu kvare apsolutnu moć“, ističe Prohić.

I analitičarka Ivana Marić misli kako prvi čovjek Predsjedništva BiH ima razloge zbog kojih daje ovakve izjave, ali da su oni druge prirode.

Marić podsjeća na slučaj od prije nekoliko dana, kada je objavljeno kako su Milorad Dodik i Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, primili navodnog vijetnamskog milijardera. Nakon toga mediji su objavili fotografije fotomontaža Vijetnamca sa nekim od svjetskih lidera. Da to nije tako, kako ističe Marić, Dodik i Cvijanović bi odmah demantovali medije.

"Dodik ima dosta problema, ismijavaju ga, jer je nasjeo na lažnog vijetnamskog milijardera, kako su ga predstavljali. Čak su ga primili i u Palati Republike Srpske, pa u Predsjedništvu BiH. I kada vidite masu članaka, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i regije, koji se ismijavaju takvom Dodikovom potezu, jasno je da će pokušati skrenuti pažnju javnosti sa te teme i dati neku novu za raspravu, znajući da će nastati diskusija čim se pomene raspad Bosne i Hercegovine“, navodi Marić.

Bh. analitičari zaključuju kako ništa bolja situacija nije ni kada izjave daju političari iz bošnjačkog i hrvatskog naroda, jer tako jedni druge podstiču da se dižu nacionalne tenzije, a pod tepih guraju problemi kao što su neformiranje Vijeća ministara, migrantska kriza i sl.