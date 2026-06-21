Vandalizovan automobil sina novosadskog novinara Dinka Gruhonjića

Automobil sina novinara Dinka Gruhonjića vandalizovan je tokom vikenda u Novom Sadu, objavila je agencija Beta u nedelju.

Incident se dogodio u subotu uveče i prijavljen je policiji.

Dinko Gruhonjić rekao je da izražava sumnju da je vandalizam na automobilu njegovog sina "nastavak direktnog fizičkog ugrožavanja bezbednosti njegove porodice".

Ovo nije prvi put da novosadski novinar i univerzitetski profesor i njegova porodica budu na meti napada.

Pored čestih kampanja koje su protiv njega dolazile od prorežimskih medija, do sada je više puta doživljavao različite pretnje, uključujući i pretnje smrću.

Povodom uništavanja automobila, Gruhonjićev sin David rekao je agenciji Beta da je moguće da mu je vozilo oštećeno zbog zagrebačkih registarskih tablica, ali je isto tako moguće, kako je rekao, i zbog "nastavka pritiska i pretnji koje dobija njegova porodica".

Podseća da su sve te pretnje mnogo puta prijavljivane policiji.

"Ovaj događaj me je jako uznemirio, kao i moju porodicu", rekao je David Gruhonjić koji je iz Zagreba, gde živi i radi, došao u Novi Sad da vidi porodicu.

"Strahujem za život moje porodice", dodao je.

Na njegovom automobilu uništeni su šoferšajbna, vozački i suvozački prozori, teško su oštećeni retrovizori i delimično limarija.

Napad su osudila i medijska udruženja zahtevajući hitnu istragu.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), uz zabrinutost zbog napada, ocenila je da je reč o posledicama dugogodišnje "otrovne kampanje, linča i targetiranja" koje Gruhonjić godinama u javnosti doživljava "od strane najviših državnih zvaničnika i provladinih medija".

"ANEM zahteva od nadležnih organa, policije i tužilaštva, da ovaj drastičan primer ugrožavanja bezbednosti hitno istraži, identifikuje i procesuira počinioce, ali i da obezbedi zaštitu za Dinka Gruhonjića i njegovu porodicu koji u ovom trenutku strahuju za svoju bezbednost", navodi se u saopštenju.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) osudilo je razbijanje automobila Davida Gruhonjića i zatražilo zaštitu cele porodice.

"Teško oštećenje vozila predstavlja još jednu u nizu bezbednosnih pretnji koje se ne mogu posmatrati odvojeno od višegodišnje organizovane kampanje progona kojoj je Dinko Gruhonjić izložen zbog svog novinarskog, akademskog i javnog angažmana", navodi se.

NDNV ocenjuje da je napad više nego jasna poruka "da oni nisu bezbedni u Srbiji, za šta direktnu odgovornost snose institucije i vladajući režim".

Napad su osudili i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji kao i brojne druge nevladine organizacije.