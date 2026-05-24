Uklonjeno obilježje na kontroverznom spomeniku kod Dervente

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uklonjeno obilježje koje podsjeća na slovo U, kao i šahovnica u selu Modran kod Dervente, na sjeveru Bosne i Hercegovine.

Kako je rekao, već mjesec dana se radi na rekonstrukciji, s ciljem smirivanja tenzija.

Prema njegovim riječima, u cijelom procesu učestvuju mještani sela.

Spomenik u obliku slova "U" sa hrvatskom šahovnicom već decenijama izaziva podjele – jedni ga vide kao podsjetnik na stradale Hrvate u Posavini, drugi kao simbol ustaške ideologije.

Spomenik u Modranu je konstruisan u obliku slova "U" i sa hrvatskim grbom, šahovnicom, koji počinje bijelim poljem, obilježjima za koja demobilisani vojnici ratne Vojske RS tvrde da nedvosmisleno asociraju na ustaški režim NDH.

Osim tog spomenika, nema zvaničnih podataka o tome koliko je ukupno spornih spomen-obilježja u RS-u.

RS godinama odbija da ukloni obilježja osobama osuđenim za ratne zločine nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, 1990-ih godina prošlog vijeka.

Stručnjaci upozoravaju da ovakva pitanja ne bi trebala biti uređivana na nivou entiteta, već kroz zakonska rješenja na državnom nivou, kako bi se spriječile političke zloupotrebe i osigurala nepristrasna interpretacija historijskih činjenica.