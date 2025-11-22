Dostupni linkovi

Tri decenije Dejtona: Neizvjesnost i stagnacija, upozoravaju mladi politolozi

Tri decenije Dejtona: Neizvjesnost i stagnacija, upozoravaju mladi politolozi
Tri decenije Dejtona: Neizvjesnost i stagnacija, upozoravaju mladi politolozi

Trideset godina poslije potpisivanja Dejtona postavlja se pitanje kakva to država ostaje mladima: sistem s tri konstitutivna naroda, dva entiteta i Brčko distriktom, struktura koja je složena, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaramo u podcastu Glasom mladih sa studentima politologije.

