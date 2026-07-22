Zbog sumnje na drogu i oružje, u BiH uhapšena osoba koja je za Rusiju ratovala u Ukrajini

Danijel Grubač iz Kneževa, kojeg je Radio Slobodna Evropa ranije prvi identificirao kao osobu koja je ratovala na strani Rusije u Ukrajini, uhapšen je 21. jula u Kneževu kod Banje Luke zbog sumnje na više krivičnih djela, potvrđeno je za RSE iz sigurnosnih izvora.

Grubač je osoba koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saopćenju od 22. jula označilo inicijalima D.G.

Prema navodima MUP-a RS, osumnjičen je za ugrožavanje sigurnosti, neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga te nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Policija je reagirala nakon prijave da je jednoj osobi u Kneževu prijetio vatrenim oružjem. Kako RSE nezvanično saznaje, prijavu je podnio njegov stric, navodeći da mu je Grubač prijetio i da se osjeća ugroženo.

Pretresom Grubačeve kuće pronađeni su automatska puška, pištolj, 182 komada municije, 177 stabljika za koje se sumnja da su indijska konoplja, kao i zemljište pripremljeno za dalji uzgoj te biljke, saopćeno je iz MUP-a RS-a.

S njim su uhapšena i tri državljanina Srbije zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Radio Slobodna Evropa ranije je objavio, pozivajući se na službene podatke ukrajinskog projekta "Želim živjeti", koji djeluje uz podršku Ministarstva odbrane i vojne obavještajne službe Ukrajine, da se Danijel Grubač nalazi među dvadesetak osoba porijeklom iz BiH koje su se borile ili se bore u redovima ruske vojske u ratu protiv Ukrajine.

Prema službenim podacima ukrajinskog projekta "Želim živjeti", Danijel Grubač (rođen 8. juna 1993.) vodi se pod činom mlađeg narednika u redovima ruskih oružanih snaga.

Grubač, kako RSE nezvanično saznaje, često boravi u Srbiji, odakle je prema tim saznanjima, putovao u Rusiju i na područja zahvaćena ratom u Ukrajini.

RSE je uputio upite Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci i Tužiteljstvu BiH o statusu eventualnih postupaka protiv Grubača.

Iz Tužiteljstva BiH ranije nisu mogli podijeliti više podataka o Grubaču, ali je RSE imao nezvanična saznanja obavještajnih izvora u BiH da se pridružio ruskoj vojsci.