Crvena zvezda gost Putinovom 'omiljenom' klubu uprkos sankcijama UEFA

"Bratske" veze, uprkos međunarodnim sankcijama - za 3. jul najavljen je prijateljski meč beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda sa ruskim Zenitom iz Sankt Peterburga.



Ruska reprezentacija i svi fudbalski klubovi, muški i ženski, suspendovani su iz takmičenja Svetske fudbalske asocijacije (FIFA) i Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).



Rusija je izgubila pravo i da se kandiduje kao domaćin predstojećih međunarodnih prvenstava. Slične mere za ruske klubove i reprezentaciju uvedene su i u drugim sportovima.



Ipak, kako se može videti na zvaničnom sajtu kluba Crvena zvezda, meč sa Zenitom bi trebalo da se odigra na stadionu u ruskom gradu Sočiju.

'Prst u oko' zbog Ukrajine

UEFA nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa – koja je reakcija na najavljeni odlazak Crvene zvezde u Soči.



Novinar i direktor NewsMax Adria programa Slobodan Georgiev izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da prijateljski meč Zvezde i Zenita "sigurno niko ne bi pohvalio".



"To je prst u oko zbog rata u Ukrajini", rekao je on.



Ističe i da nije siguran da će se utakmica odigrati.



"Ne bih se ja kladio da će do utakmice doći, osim ako Crvena zvezda nema neke velike potvrde iz UEFA da zbog toga neće, na neki način, biti izolovana ili kažnjena", naglasio je Georgiev.



Fudbalski klub Crvena zvezda nije odgovorio na upit RSE – kako je došlo do organizacije prijateljskog meča sa Zenitom, uprkos sankcijama, i da li očekuju reakciju međunarodnih sportskih organizacija ukoliko se utakmica odigra.



Zvezda je aktuelni šampion Super lige, glavne profesionalne fudbalske lige Srbije, kao i nacionalnog Kupa Srbije i očekuju je nastupi u evropskim takmičenjima pod okriljem UEFA.

Generalni direktor kluba Zvezdan Terzić izjavio je ranije da klub prati "državnu politiku Srbije" da je u skladu sa tim doneo odluku o prijateljskom meču sa Zenitom.



"Ponosni smo što možemo da održimo dobre kontakte sa našom braćom u Rusiji", rekao je Terzić na konferenciji za novinare 1. juna.



Srbija, uprkos pozivima Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.

'Podizanje saradnje sa ruskim prijateljima'

Zvezda je, najavljujući meč sa Zenitom, 10. juna saopštila i da će utakmica značiti "podizanje saradnje sa ruskim prijateljima na novi nivo". Ova dva kluba sarađuju godinama.



"Crveno-bela Omladinska škola već dugi niz godina uspešno sarađuje sa Akademijom Zenita, što je još jedna potvrda srpsko-ruskog prijateljstva. Tome je veliki doprinos dala i kompanija Gazprom", saopštila je tada Crvena zvezda.

Ruski državni naftni gigant Gazprom, koji se takođe suočava sa zapadnim sankcijama, glavna je poveznica Crvene zvezde i Zenita.



Zenit je u vlasništvu Gasproma, a ta kompanija i sponzoriše klub.



Sponzorski ugovor sa Crvenom zvezdom od 2010. godine ima Gaspromnjeft, ćerka firma Gasproma.

Sponzor Zvezde i Zenita pod sankcijama

Gasprom je pod ekonomskim sankcijama od 2014. godine, nakon ruske aneksije Krima.



Posle invazije na Ukrajinu, novi paketi sankcija obuhvatili su i tu kompaniju.

I UEFA je 28. februara, četiri dana od početka invazije Rusije na Ukrajinu, objavila da prekida svoje partnerstvo sa Gaspromom u svim takmičenjima.



"Odluka stupa na snagu odmah i pokriva sve postojeće sporazume, uključujući UEFA Ligu šampiona, UEFA takmičenja reprezentacija i UEFA EURO 2024", saopšteno je tada.



Crvena zvezda, međutim, svoj sponzorski ugovor sa Gaspromnjeftom ne raskida, zbog čega su je osuđivali navijači zapadnih klubova.



Na utakmici Crvene zvezde sa Rendžersima iz Glazgova, 11. marta, na stadionu Ajbroks (Ibrox), navijači škotskog tima dočekali su goste iz Srbije parolom sa tribina: "Zarađujete novac sa zlostavljačima. Sram vas bilo" ("Money making with molesters. Shame on you").

Od Gasproma za Zvezdu uvećanje ugovora

"Najveći ikad u jugoistočnoj Evropi", tako je opisan sponzorski ugovor Crvene zvezde sa Gaspromnjeftom 2015. godine, iako finansijski detalji nisu saopšteni.



Sporazum je produžen i 2019. godine, a predsednik kluba Zvezdan Terzić 1. juna 2022. najavio je uvećanje novog sponzorskog ugovora.



"Dobili smo ponudu od naših prijatelja iz Rusije, za produženje i potpis ugovora na još dve godine. Uvećan ugovor, sada će biti sa četiri miliona na pet miliona, 25 odsto uvećanje ugovora. Imaćemo dvogodišnji ugovor od 5 miliona evra godišnje, deset miliona evra ukupno", rekao je Terzić.

Više od decenije saradnje Zenita i Zvezde

Petogodišnja saradnja dva kluba, Crvene zvezde i Zenita, dogovorena je 2010. godine, a ugovor je potom produžavan.



Taj sporazum je omogućavao razmenu fudbalerima, "mladim nadama" klubova, dok je za veterane predviđao prijateljske utakmice i druženja.



"Klubovi planiraju takođe organizaciju različitih događaja u cilju razmene iskustava iz oblasti rada sa navijačima, propagiranja tolerantnosti i borbe protiv ekstremizma", saopštila je tada Crvena zvezda.



Dva kluba su potpisala sporazum i u februaru 2017. o aktivnoj saradnji na svim aspektima pripreme, organizacije i održavanja fudbalskih takmičenja, kao i razmenu znanja i iskustava na polju razvoja kapaciteta za trening i usavršavanja profesionalnih fudbalera i omladinaca.



Tim sporazumom predviđeno je i organizovanje prijateljskih utakmica, kao i humanitarnih turnira.



Poslednja Zenitova poruka na adresu Crvene Zvezde stigla je 23. maja 2022. godine, nakon osvajanja 33. titule. Klubu je čestitala predsednica upravnog odbora Zenita Elena Iljuhina.



"U ime Zenita vam iskreno čestitam na pobedi i petoj tituli u nizu. Želim da kažem 'bravo' navijačima, igračima, trenerima, direktorima i svima koji koji su povezani sa klubom. Ušli ste u knjige rekorda i zaslužujete da se zovete prvacima Srbije", poručila je Iljuhina.

Prvoligaš u Rusiji

Zenit je jedan od najpopularnijih fudbalskih klubova u Rusiji, a predsednik Vladimir Putin važi za njihovog navijača. Putin je rođen u Sankt Peterburgu, gradu odakle je Zenit.



Klub igra u ruskoj Premijer Ligi, najvišem rangu državnog takmičenja.



Ovaj klub je više puta osvojio rusko prvenstvo, a svoj prvi Kup UEFA i prvu međunarodnu titulu osvojio je 2008.



Uspeh na međunarodnom nivou došao je nakon što je državna kompanija Gasprom postala glavni deoničar kluba 2005. godine.



Finansijska podrška i kupovina igrača dovele su do uzleta kluba, a kritičari Putinovog režima su smatrali da je on uticao na odluku da državna kompanija preuzme fudbalski klub.



Putin je u javnosti više puta komentarisao Zenit. Tako je, prema pisanju AP-a, 2017. kritikovao klub jer "nema dovoljno ruskih igrača".



Na sastanku sa sportskim zvaničnicima, Putin je tada izjavio da Zenit ne može da tvrdi da popularizuje fudbal kao "istinski rusku igru" jer nije dao dovoljno prostora ruskim igračima.



Utakmice Zenita igraju se na "Gasprom areni", a taj stadion bio je domaćin i međunarodnih prvenstava.

Putin na Marakani

Kao "navijač" Zenita, na utakmici tog kluba sa Crvenom zvezdom 23. marta 2011. godine u Beogradu, našao se i Vladimir Putin, tada premijer Rusije.



Društvo mu je u loži na stadionu Marakana pravio tadašnji predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.



"Domaćini su Putinu poklonili klupski dres sa brojem jedan, repliku pehara Кupa evropskih šampiona koji je Crvena zvezda osvojila (1991. godine) u Bariju, kao i kopiju freske Belog anđela iz srednjovekovnog manastira Mileševa", pisalo je tada u saopštenju Vlade.



Bliske veze srpskog državnog vrha sa Putinom nastavljene su i nakon dolaska na vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića 2012. godine.



Bliski odnosi Beograda i Moskve pojačani su zavisnošću Srbije od ruskog gasa i podrškom Rusije u odbijanju priznanja nezavisnosti Kosova.