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Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zaoštravanje odnosa između Srbije i Crne Gore. Sagovornice su Bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Olivera Komar, profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.