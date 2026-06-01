Opozicija u Crnoj Gori predstavila zajedničku platformu

Deo opozicije u Skupštini Crne Gore, predvođen Demokratskom partijom socijalista (DPS) predstavio je zajedničku platformu za prevazilaženje institucionalne i političke krize, prenosi RTCG.

Kao ključne elemente platforme predstavnici opozicije navode izmene Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost (ANB) i Upravi policije, politički konsenzus o imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i obavezu da se bez saglasnosti opozicije ne menjaju važni zakoni iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja.

Predsednik DPS-a Danijel Živković, koji je predstavio ovu platformu, poručuje da opozicija želi da doprinese ubrzanju evropskog puta Crne Gore, ali da neće biti „nijemi posmatrač“ kršenja Ustava, ljudskih prava i demokratskih procedura.

Živković navodi i da je Crna Gora upala u krizu nakon što su početkom marta u Skupštini usvojene izmene Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakon o ANB, čemu se opozicija oštro protivila.

Ove zakone je predsednik Crne Gore Jakov Milatović vratio na ponovno odlučivanje, uz objašnjenje da to čini jer ovi zakoni nisu usklađeni sa pravnim principima Evropske unije (EU), ali i zakonodavstvom Crne Gore. Skupština Crne Gore je, međutim, 19. marta ponovo izglasala ova dva zakona.

Kritike na ovaj zakon došle su i iz nevladinog sektora, ali i Evropske komisije iz koje je pre usvajanja zakona saopšteno da oni nisu u skladu sa pravnom tekovinom Evropske Unije, te da će Crna Gora morati da izmeni sporne odredbe zakona pre završetka pregovora o pristupanju.

„Potrebno je izmijeniti dva zakona o ANB-u i unutrašnjim poslovima. Ova dva zakonska rješenja nijesu usaglašena sa Ustavom i nijesu ispoštovala osnovna ljudska prava i slobode i deklaracije i povelje na međunarodnom nivou“, rekao je Danijel Živković iz DPS-a, predstavljajući jedinstvenu platformu opozicije, prenosi RTCG.

Kao drugi segment platforme naveo je potrebu postizanja političkog konsenzusa oko imenovanja u pravosuđu i drugim važnim institucijama, poput Sudskog saveta, Fiskalnog saveta i RTCG-a.

Treći segment platforme odnosi se na to da, kako je naveo Živković, izborni zakoni ne bi trebalo da se menjaju bez saglasnosti opozicije, odnosno šireg konsenzusa.

Predstavnici opozicije poručili su da je proces evropskih integracija nešto što je u temelju svim potpisnicama platforme.

Crna Gora smatra se liderom u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, a vlada najavljuje zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026. godine.

Crna Gora je otvorila sva pregovaračka poglavlja, a privremeno zatvorila njih 14.