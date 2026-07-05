Trojici ruskih državljana otkazan boravak u Crnoj Gori, oduzeta im digitalna oprema

Trojici ruskih državljana otkazan je boravak u Crnoj Gori nakon što su pripadnici granične policije kod njih pronašli veću količinu sofisticirane digitalne i računarske opreme za koju nisu mogli da daju jasno objašnjenje o njenom poreklu i nameni, saopštila je Uprava policije.

Crnogorska policija je navela da su inspektori za strance doneli rešenja o otkazu boravka imajući u vidu okolnosti koje su ukazivale na sumnju u svrhu i zakonitost boravka ruskih državljana, kao i korišćenja pronađene opreme, prenela je Radio-televizija Crne Gore.

Reč je o A.S. (38), I.K. (26) i A.I. (38), koji su kontrolisani u okviru pojačanog nadzora državne granice.

"Prilikom kontrole navedenih lica pronađena je veća količina skupocjene sofisticirane digitalne i računarske opreme, za koju lica nijesu posjedovala dokumentaciju niti su mogla dati jasno objašnjenje o njenom porijeklu i namjeni", saopštila je Uprava policije.

Policija dodaje da su trojica ruskih državljana napustila teritoriju Crne Gore, pošto su im uručenja rešenja o otkazu boravka.

O akciji policije je obavešten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.

Uprava policije ističe da, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, nastavlja aktivnosti radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa svrhom boravka ruskih državljana, prenošenjem i namerom korišćenja pronađene opreme.