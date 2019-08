Crna Gora: Popularna politika u bojama nacionalizma

Crnogorsku javnu scenu tresu sukobi, kako po političkoj tako i po vjerskoj liniji. To se manifestuje i kroz emitovanje saopštenja sa uvredljivim sadržajima, prijetnjama krivičnim i drugim prijavama, spročitavanje nacionalizma i šovinizma političkim protivnicima i drugo.

Povod za sukobe su i ljetnje kulturne manifestacije, poput humanitarnog koncerta u Herceg Novom, u organizaciji Mitropolije Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori.

"Antibiotska terapija pred izbore"

Komentarišući pojačanu zatrovanost javnog prostora Crne Gore, kroz emitovanje oštrih, uvredljivih i optužujućih saopštenja, profesorica Božena Jelušić to povezuje sa približavanjem predstojećih parlamentarnih izbora i potrebom za skretanjem pažnje javnosti sa niza afera, kao što su "Koverat" i aktuelno dodjeljivanje stanova i bagatelnih državnih kredita funkcionerima i službenicima državne administracije.

Ona podsjeća da su teme crkve, nacije, simbola i jezika nikad dovršene u Crnoj Gori, ali da njihovo naglašavanje u javnosti ima za cilj da se ne govori o suštinskim problemima u državi.

"To je neka vrsta antibiotske terapije koja uvijek pokreće pred izbore, kao što je to bilo sa jezikom, državnim simbolima i sada sa religijom. A to su pitanja koja su kontroverzna i za koja u Crnoj Gori nema konačnog i definitivnog odgovora", kaže Jelušić.

"I nakon ovakve 'koske'", nastavlja Jelušić, "premijer ili predsjednik države neće morati da govore o slabosti institucija, konfliktu interesa, već će oni moći da govore o religiji, nacionalnim prepucavanjima, da se vraćaju duboko u prošlost, na primjer u 15 vijek."

"Njima naravno, u čitavom ovom kontekstu je opozicija savršen partner. To kako opozicija neuspjeva da dekonstruiše tu mrežu, to je odgovornost opozicije što je, recimo, u ovoj državi dozvoljeno da se iseli 130.000 mladih ljudi u punoj snazi", konstatuje profesorica Jelušić.

Ministarstvo o "izgovoru za organizaciju nacionalističkih skupova"

Posljednji događaj koji je ustalasao političku javnost u Crnoj Gori je humanitarni koncert na Kanli kuli u Herceg Novom u organizaciji Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u okviru jednomjesečne manifestacije "Trg od ćirilice".

Nastup pop pjevača Vlada Georgijeva, koji je otpjevao pjesmu "Tamo daleko" uz bakljadu i skandiranje publike o Srbiji i Crnoj Gori kao "jednoj familiji", izazvao je najprije reakciju lokalne Demokratske partije socijalista (DPS) koja je optužila organizatore da njihov humanitarni koncert služi kao paravan za političke svrhe.

Odgovorio je opozicioni Demokratski front (DF), koji je dio vlasti u Herceg Novom, optužujući DPS za šovinizam.

Potom je reagovalo i Ministarstvo kulture, koje je najavilo prijave protiv organizatora koncerta u Herceg Novom zbog, kako je rečeno, isticanja simbola drugih država, skrnavljenja zvanične himne Crne Gore i nacionalističkih poruka. I u saopštenju Ministarstva kulture se takođe naglašava da "smotre kulture ne smiju biti izgovor za organizaciju nacionalističkih skupova, a posebno kada se - kao u slučaju Herceg Novog - njima negira crnogorski identitet".

Iz Ministarstva kulture nisu odgovorili na upit RSE za pojašnjenje kakvu će konkretnu prijavu podnijeti, koje poruke ili činjenja su na koncertu bila posebno sporna i zašto institucije, konkretno policija, nisu spriječile bilo kakvo neprimjereno i protivzakonito ponašanje na licu mjesta?

Takođe smo pokušali da dođemo do komentara predsjednika Opštine Herceg Novi Stevana Katića i predstavnika Mitropolije SPC, na najavu prijave Ministarstva kulture. Međutim, ni u ovim institucijama niko nije odgovarao na naš poziv.

"Permutovanje nacionalizma"

Komentarišući reagovanje Ministarstva kulture u vezi koncerta u Herceg Novom, profesorica Božena Jelušić konstatuje da je u ovom slučaju Ministarstvo permutovalo nacionalizam i izražavanje nacionalnog identiteta.

"Reakcijom povodom koncerta, koji je sada nova 'paljevina' javnosti Vlada Georgijeva u Herceg Novom i koji će da nastupi uskoro na Paštrovačkoj noći, to ministarstvo je demonstriralo jedno raskošno neznanje pri čemu ne razlikuje nacionalizam i izražavanje nacionalnog identiteta. Jer kakva to opasnost Crnoj Gori prijeti ako Vlado Georgijev pjeva pored srpske zastave? Čime on to prijeti ovoj državi koja bi trebalo da ima svoje institucije, život, budućnost ekonomiju...?", komentariše Božena Jelušić.

Događaju u Herceg Novom prethodilo je podizanje nacionalnih tenzija i u Budvi, kada je iz Opštine najavljeno organizovanje koncerta trubača iz Guče.

Osim na relaciji vlast-opozicija, došlo je do oštrog sukoba među samim partnerima u budvanskoj vlasti. Saopštenja Demokratskog fronta, koji vlada Budvom, obilovala su homofobijom, ličnim optužbama, uvredama, zbog čega je mali broj medija ta saopštenja prenosio. Dio funkcionera Demokratskog fronta se naknadno ograđivao od tih saopštenja i izvinjavao onima kojima su ta saopštenja bila upućena.

Pored toga, bilježimo spočitavanje primitivizma, mržnje, šovinizma, izdajništva... posebno kada se javno raspravlja o najavljenoj promjeni vlasništva nad crkvenim objektima u Crnoj Gori i na temu reforme novog izbornog zakonodavstva.

Profesorica Božena Jelušić smatra da se u političkim komentarima sve više vidi i neznanje i loša namjera, a da posljedica može biti samo nazadovanje društvene zajednice.

"Kada govorimo o svom dnu što se tiče političkih saopštenja, čini mi se da ponajviše može biti uticaja crkve u onim saopštenjima koja su homofobna i koja su stvarno degutantna do mjere koja ne odgovara ni po čemu jednoj zemlji koja barem deklarativno slovi da je građanska zemlja koja stremi ka Evropskoj uniji", konstatuje Jelušić.

"Strah me je", kaže, "da će ovako zagađen javni diskurs dovesti do masovne apstinencije građana na izborima".

"I u konačnom će dovesti do društvenog nazadovanja zajednice u cjelini. Zato svi koji se frljaju ovakvim saopštenjima, koji se ovako nacionalistički, homofobno, klerofašistički obračunavaju, moraju znati kome time pomažu", zaključila je Jelušić.