Agent tajne službe u Crnoj Gori video porukom najavio samoubistvo

Televizija Crne Gore emitovala je 19. oktobra oproštajnu video poruku doskorašnjeg službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Luke Bulatovića koji je pronađen mrtav 15. oktobra u jednom stanu u Podgorici.

U video poruci Bulatović najavljuje samoubistvo i taj čin povezuje sa svojim prethodnim radom u Agenciji i odnosima u crnogorskim bezbjednosnim institucijama. Istragu oko tog slučaja je preuzelo Specijalno državno tužilaštvo.

Kako je objašnjeno, video poruku je Televiziji Crne Gore dostavila Bulatovićeva porodica.

U video poruci Bulatović je, između ostalog, rekao „da je njegov posao bio da zna, a da je zbog stvari koje nije saznao ugrozio kolege iz ANB i svoju porodicu“. Obraćajući se građanima Crne Gore i kolegama u ANB, Upravi policije i Specijalnom državnom tužilaštvu, bivši šef sektora u ANB Luka Bulatović je u video poruci pozvao sve da rade na prosperitetu, sigurnosti i bezbjednosti Crne Gore.

„Već skoro 30 godina svog života i profesionalnog rada sam svaki svoj korak napravio u najdubljem ljudskom uvjerenju da radim u skladu sa Ustavom i zakonom, u najboljem interesu građana, u najboljem interesu svojih kolega, u najboljem interesu svoje porodice. Danas vidim da to nije bilo tako. Danas sam zbog toga postiđen. Danas zbog toga činim ovaj korak na koji nimalo nisam ponosan, za koje sve one koji su me smatrali prijateljem, sve one koji su me smatrali neprijateljem, molim da mi oproste“, naveo je Bulatović .

Bulatović je smijenjen nakon što je u Crnoj Gori došlo do smjene vlasti, pošto je na čelo Agencije za nacionalnu bezbjednost imenovan Dejan Vukšić.

Nakon smjena u sektoru bezbjednosti, pokrenuta je istraga u Angenciji za nacionalnu bezbjednost zbog sumnje da je vršeno protivzakonito prisluškivaje političara i novinara u Crnoj Gori. Prijave zbog nezakonitog prisluškivanja je, protiv više bivših službenika ANB, podnio aktuelni direktor Agencije Dejan Vukšić.

Bulatović je bio i član Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti koje je djelovalo u mandatu prethodne Vlade na čelu s Duškom Markovićem.