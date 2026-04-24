Deklaracija o povlačenju priznanja Kosova na teritoriji crnogorske opštine Zeta predata lokalnom parlamentu

Predlog deklaracije o poništavanju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete predat je 24. aprila lokalnom parlamentu te crnogorske opštine.

To je objavio lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević na društvenoj mreži Fejsbuk.

U dokumentu koji je objavio piše da je predlog da se glasanje o ovoj deklaraciji uvrsti u dnevni red sednice lokalne skupštine podržalo 18 od 32 odbornika u Zeti.

Ranije je Milan Knežević za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je ideja da se inicijativa za povlačenje priznanja Kosova prvo usvoji na teritoriji Zete, a zatim i u drugim lokalnim parlamentima.

Rekao je da očekuje i široku podršku tom predlogu u Skupštini Crne Gore.

Cilj mu je, kako je objasnio za RTS, da na kraju Vlada Crne Gore povuče priznanje nezavisnosti Kosova.

Nezavisnost Kosova Vlada Crne Gore priznala je 2008. godine, kada je na vlasti bila Demokratska partija socijalista (DPS) Mila Đukanovića, koja je u avgustu 2020. izgubila na izborima od prosrpskog i proruskog Demokratskog fronta, Demokrata i pokreta URA.

U maju 2023. godine već je jednom podneta inicijativa za povlačenje priznanja Kosova u opštini Zeta.

U pitanju je opština su kojoj živi oko 43% procenata srpskog stanovništva, prema poslednjem popisu stanovništva iz 2023. godine.

Deklaraciju o povlačenju priznanja Kosova pre tri godine najavila je nekadašnja proruska koalicija Demokratski front, nekoliko dana nakon što je Crna Gora podržala predlog da Kosovo uđe u Savet Evrope.

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović i tada je izjavio da povlačenja priznanja Kosova neće biti.

Odbornici zetskog parlamenta trebalo je da raspravljaju o predlogu deklaracije u četiri navrata 2023. godine. Sednica nijednom nije bila održana, jer se inicijatori deklaracije nisu pojavili, te nije obezbeđen kvorum.

Demokratska narodna partija koju vodi Milan Knežević na izborima je bila u koaliciji sa Novom srpskom demokratijom Andrije Mandića, predsednika crnogorskog parlamenta. Ova koalicija zajedno ima 13 od ukupno 81 poslanika u Skupštini, od čega su tri poslanika iz Kneževićevog DNP-a.

U rekonstrukciji vlade 2024. godine DNP je dobio jedno ministarsko mesto i jednog potpredsednika vlade. Međutim, početkom 2026. fukncioneri DNP-a su napustili vladu i izašli iz lokalne vlasti u Podgorici, nakon što se vlada nije izjasnila o zahtevima DNP o identitetskim pitanjima, tako da trenutno ova stranka ne učestvuje u izvršnoj vlasti.

Samo Vlada Crne Gore može doneti odluku o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova.