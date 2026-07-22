Hrvatska poručila da je rešenje bilateralnih pitanja nužno da Crna Gora završi pregovore s EU

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske upozorilo je u sredu da je rešavanje otvorenih pitanja između Podgorice i Zagreba nužno da bi Crna Gora završila pristupne pregovora s Evropskom unijom.

Hrvatsko Ministarstvo je u saopštenju istaklo da su "očekivanja Hrvatske jasna", navodeći rešavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz Domovinskog rata i procesuiranje ratnih zločina.

Među otvorenim pitanjima koja treba rešiti kako ne bi opterećivala završnu fazu pristupnih pregovora Crne Gore s EU, hrvatsko Ministarstvo je navelo i rešavanje imovinskopravnih pitanja hrvatskih porodica koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, očuvanje spomen-ploče na bivšem logoru Morinj, nastavak razgovora o granici na moru i povratak školskog broda Jadran.

"Preostaje tek nekoliko mjeseci do kraja 2026. i stoga ponovno pozivamo crnogorsku stranu na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima", navodi se u saopštenju hrvatskog Ministarstva.

Crna Gora je najviše napredovala od kandidata na putu ka EU i smatra se najozbiljnijim kandidatom za narednu članicu Unij, dok vlasti u Podgorici očekuju da članstvo bude formalizovano tokom 2028.

Hrvatsko Ministarstvo je navelo da je EU "vrlo jasna u svojim porukama da ne može i ne želi da uvozi bilateralne sporove i stoga se otvorena pitanja moraju hitno rešiti, da ona ne bi opterećivala bilateralne odnose kao ni pristupni proces".

"Hrvatska naglašava da je načelo dobrosusjedskih odnosa jedan od ključnih političkih kriterija u procesu proširenja EU, koji je izrjekom naveden i u Pregovaračkom okviru Crne Gore i drugih država kandidatkinja", dodaje se u saopštenju.

U pristupnim pregovorima Crne Gore s EU dosad je privremeno zatvoreno 18 od ukupno 33 poglavlja koliko ih ima u pregovaračkom procesu za članstvo u EU.

Evropska unija je već odobrila početak izrade Nacrta sporazuma o pristupanju, koji predstavlja završnu fazu pregovora o članstvu.

Evropska komisija je, takođe, usvojila finansijski okvir za Crnu Goru kojim je predviđeno gotovo 3,2 milijarde evra, polazeći od pretpostavke da bi ta zemlja mogla da postane punopravna članica Evropske unije tokom 2028. godine.