Objavljen izgled glasačkih listića na prvim izborima s novim tehnologijama u BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je 5. avgusta fotografije novih glasačkih listića koji će biti korišteni na opštim izborima zakazanim za 4. oktobar.

Na fotografijama na društvenoj mreži "X" prikazani su primjeri glasačkih listića za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

Uz sam dizajn listića, CIK je predstavio i uputstva za glasanje i korištenje skenera putem kojih će se evidentirati glasovi.

Jedna od najvažnijih novina je da birači više neće označavati politički subjekt ili kandidata znakom "x".

Umjesto toga, glas će davati popunjavanjem kružića pored ponuđene opcije. Na objavljenim primjerima nalaze se i ilustrovana uputstva za ubacivanje listića u skener nakon glasanja.

Prema ranijim pojašnjenjima CIK-a, promjene na glasačkim listićima dio su šire reforme izbornog procesa koja uključuje biometrijsku identifikaciju birača i optičko skeniranje glasačkih listića, s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih manipulacija.

Na listićima za zakonodavna tijela više neće biti ispisana imena kandidata, već samo nazivi političkih subjekata i redni brojevi kandidata.

Birači će u glasačkim kabinama imati odvojene kandidatske liste sa imenima svih kandidata, te će moći dati do tri preferencijalna glasa ili glasati samo za političku opciju.

Listić na kojem budu označene samo preferencije, bez izbora političkog subjekta, smatraće se nevažećim.

CIK je ranije za Radio Slobodna Evropa naveo da bi novi sistem trebalo da pojednostavi proces glasanja i dodatno zaštiti integritet izbora, dok organizacije koje prate izborni proces upozoravaju da je ostalo malo vremena za edukaciju birača o novim pravilima glasanja.

Opšti izbori na kojima će 3,4 miliona birača birati tri člana Predsedništva BiH, 518 poslanika u državnom i dva entitetska parlamenta, te u deset kantonalnih skupština, biće održani 4. oktobra.

Ranije je iz OSCE-a u BiH za RSE ocijenjeno da uvođenje elektronske identifikacije birača, skeniranja glasačkih listića i elektronskog prenosa rezultata predstavlja najveću reformu izbornog sistema od usvajanja Izbornog zakona BiH.