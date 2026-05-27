Nova havarija na sistemu za vodosnabdevanje u Zapadnoj Srbiji

Na sistemu za vodosnabdevanje "Rzav", koji pijaćom vodom snabdeva oko 250 hiljada ljudi u više opština zapadne Srbije, došlo je do novog kvara 27. maja, javila je Radio-televizija Srbije.

Sistem gubi vodu - 70 litara u sekundi, a za sada nema prekida vodosnabdevanja.

Do novog kvara došlo je svega nekoliko sati nakon što je prvi kvar na cevovodu sistema "Rzav" otklonjen, a domaćinstva u delu zapadne Srbije dobila vodu posle dva dana prekida u snabdevanju.

Voda, međutim, i dalje nije za piće, a lokalne institucije su saopštile da je voda iz slavina samo za teničku upotrebu, dok ne stignu rezultati analize ispravnosti u narednim danima.

Bez vode su dva dana bila domaćinstva na teritoriji Čačka, Arilja, Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca.

Čačak je bio najviše pogođen kvarom, jer je bez vode bilo celo gradsko područje.

Zbog toga su škole skratile časove, bolnica obustavila deo operacija, dok su na nekoliko lokacija u gradu bile postavljene cisterne za pijaću vodu.

Građani su se snalazili tako što su kupovali flaširanu vodu.

U Čačku i Gornjem Milanovcu je i dalje na snazi vanredna situacija.

Kako je došlo do kvara?

Do prekida u vodosnabdevanju iz sistema "Rzav" došlo je 25. maja, nakon kvara na cevovodu u mestu Gorobilje.

Kvar je saniran u kasnim noćnim satima 26. maja, posle čega je krenulo punjenje sistema.

Ujutro 27. maja u domaćinstva je stigla tehnička voda, ali su se javili problemi sa pritiskom na mreži.

Štab za vanredne situacije u Čačku je naglasio da će javnost biti blagovremeno obaveštena kada voda bude bezbedna za piće.