2 Spomenik Crvenoj armiji snimljen 1959. godine.



Memorijalni kompleks postavljen je 1954., desetljeće nakon što je sovjetska vojska ušla u Bugarsku tijekom Drugog svjetskog rata. Odanost balkanske zemlje tijekom tog sukoba mijenjala se od neutralnosti, do saveza sa silama Osovine predvođenim nacistima i sudjelovanja u holokaustu, do konačnog pridruživanja saveznicima do kraja rata.