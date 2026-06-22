Britanski premijer Starmer podnio ostavku

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da će dati ostavku na mjesto premijera i lidera Laburističke partije.

Obećao je da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao uredan prijenos vlasti.

Govoreći ispred Kancelarije premijera u Londonu, poznatog kao Downing Street 10, rekao je da je preuzimanje dužnosti prije dvije godine bio "najponosniji trenutak" u njegovom životu.

Rekao je da je ušao u politiku kako bi imao priliku poboljšati živote miliona ljudi i dodao da je svaka odluka koju je donio bila usmjerena na to da "zemlju koju voli" stavi na prvo mjesto.

Starmer je preuzeo dužnost nakon opštih izbora 4. jula 2024., kada su laburisti uvjerljivo pobijedili, okončavši 14 godina vladavine konzervativaca.

Rekao je da će proces izbora nasljednika započeti 9. jula, a njegov suparnik, Andy Burnham, smatra se glavnim kandidatom.

"Pitanje koje mi moja stranka sada postavlja jeste jesam li ja najbolja osoba koja će nas voditi do sljedećih opših izbora. Saslušao sam odgovor svoje parlamentarne grupe na to pitanje i s poštovanjem ga prihvatam", rekao je Starmer.

Njegov odlazak ostavlja Veliku Britaniju sa sedmim premijerom tokom jedne decenije.

Pritisak na Starmera raste već mjesecima, ali se produbio prošlog petka kada je Andy Burnham, gradonačelnik Velikog Manchestera, uvjerljivo pobijedio na dopunskim izborima za povratak u Westminster, odnosno britanski parlament.

Pobijedio je kandidata iz stranke Reform UK Nigela Faragea, koja je vodila u nacionalnim anketama više od godinu dana.

Pobjeda je ojačala uvjerenje unutar laburista da Burnham može oživjeti stranku, koja je izgubila podršku pod Starmerom.

Izvor: BBC