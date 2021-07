Sastanak u Vladi Federacije BiH: Hitno ubrzati vakcinaciju

U Federaciji BiH (FBiH) potrebno je ubrzati provođenje imunizacije stanovništva, zaključeno je 6. jula na sastanku u sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu koji je posvećen zajedničkim aktivnostima i mjerama u vezi sa epidemiološkom situacijom izazvanoj korona virusom.



Sastanak je organizirao premijer FBiH Fadil Novalić, a učestvovali su šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u BiH Fabio Scano, zamjenici federalnog premijera Jelka Milićević i Vesko Drljača, predstavnici vlasti na državnom i kantonalnom nivou, te predstavnici zavoda za javno zdravstvo.

Premijer FBiH Fadil Novalić kazao je da je ovaj sastanak upravo imao namjeru na jednom mjestu okupiti sve ključne aktere uključene u donošenje i provođenje epidemioloških mjera, kao i proces imunizacije u FBiH.



"Vakcine koje očekujemo kroz naše ugovore, kao i najavljene donacije omogućuju nam da značajno ubrzamo imunizaciju naših građana. Zbog toga je neophodno da kantoni što prije osiguraju uslove za provođenje intenzivnije imunizacije, a prije svega što više punktova za vakcinaciju", kazao je Novalić.



Novalić se osvrnuo i na mogućnost pokretanja kampanje kojom bi se pozivalo građane na imunizaciju.



"Najprije trebamo imati vakcine, da bismo imali kampanju. To će biti sastavni dio ovih aktivnosti i mjera. To ćemo provjeriti nekoj agenciji koja je stručna za to. Ići će se od vrata do vrata", dodao je Novalić.



Fabio Scano, šef Ureda Svjetske organizacije (SZO) u Bosni i Hercegovini kazao je kako je delta soj korona virusa opasan, te da se već sada treba raditi kako bi se iznašao na adekvatan odgovor na evenutalno njegovo širenje.



"Ovo je pravi trenutak da se planiraju naredni koraci u kontekstu epidemiloške situacije. To podrazumijeva aktivnosti na ubrzanju testiranja, ispitivanja svih kontakata, što bi značilo da bi kod svaki zaraženi i njegovi svi kontkati odmah uputili u izolaciju u karantin i na taj način se sprečava daljna transmisija virusa", poručio je Scani.

Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo FbiH kazao je kako su u FBiH potvrđena tri slučaja delta soja korona virusa. Također je najavio dolazak novih vakcina u taj entitet.



"Imat ćemo značajno više cjepiva i samo cijepljenjem i individualnim mjerama možemo prevenirati veliki četvrti val i osigurati da naša kvaliteta života krajem ljeta i na jesen bude neometana", poručio je Skočibušić.



Učesnici sastanka su informisani od predstavnika resornih ministarstava s državnog nivoa da se do kraja jula očekuje isporuka značajne količine vakcina, kako kupljenih, putem direktnih ugovora s proizvođačima i iz Covax mehanizma, tako i najavljenih donacija iz SAD-a, ali i drugih zemalja Evropske unije.



Na sastanku je istaknut značaj poštivanja postojećih epidemioloških mjera i nadzora nad njihovim provođenjem radi sprečavanja širenja novog vala COVID-19.



Prema podacima Vijeća ministara BiH do sada je u BiH stiglo 928.000 vakcina protiv virusa korona, a u drugom kvartalu 2021. godine očekuje se još 1.128.000 doza vakcina.

Infografika: Tok vakcinacije protiv korona virusa



Krajem jula u BiH bi trebala stići i donacija Vlade Sjedinjenih Država od 500.000 doza vakcine Pfizer.



Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, od marta 2020. godine, kada je registrovan prvi slučaj COVID-a 19, u BiH je oboljelo skoro 205.000 građana, a od posljedica zaraze je preminulo više od 9.600 osoba.