Sarajevo: Pokvareni aparati, onkološki pacijenti protestovali

Grupa onkoloških pacijenata prosvjedovala je danas u krugu Kliničkog centra u Sarajevu. Velik broj njih danas je trebao biti otpušten, jer aparati za zračenje ne rade.

Među pacijenticama koja je izrazila svoje negodovanje i Zdena Šarić- Pisker iz Zenice.

„Mi ležimo na odjeljenju gdje nema mnogo pacijenata. Nakon što smo dobili obavijest da ćemo biti otpušteni, nastala velika panika među nama. Mi smo postali mentalno labilni, samom spoznajom sa kojom se bolešću borimo“, kazala je Šarić-Pisker.

Pacijentima je rečeno da iduća tri tjedna aparati neće raditi, te da se snalaze u drugim kliničkim centrima u BiH. Nihad Hanzić, član obitelji jedne pacijentice je ogorčen.

„Moja mama ovdje leži mjesec dana. Trebala je primiti dvadeset terapija, primila je osam“, istako je Hanzić.

Nakon dolska novinarskih ekipa, pacijentima je naređeno da uđu u unutar Klinike za onkologiju. Pred novinare je izašao v.d. šefa Klinike prof. dr Semir Bešlija. Istakao je da ne zna kada će pokvareni aparati biti ponovo u funkciji.

„Bojim se da će se stanje vremenom komplicirati sve dok se ne nabavi nova oprema.To je oprema koja je trebala biti zamijenjena prije pet godina, ali nije. Zašto nije, to trebate pitati menadžment KCUS-a“, istakao je Bešlija.

Također su istakli da to nije neuobičajena praksa, te da se to događalo do sada više puta.

„Ja i moje kolege, koje radimo ovaj posao, ćemo se pobrinuti da niti jedan od ovih pacijenata budu oštećen. Najgori scenarij je da se popravka aparata oduži. Tek tada razmišljamo o tome da pacijente uputimo u drugi centar“, naglasila je dr. Dženana Eminagić, specijalista radijacijske onkologije.

Na djelu su danas bili i zaštari koji su dobili naređenje da udalje novinare iz kruga Kliničkog centra, te da pacijentice uvedu u unutar Klinike.