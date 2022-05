Most: Za koga je u Republici Srpskoj Dodik 'bog'

Tema Mosta Radija Slobodna Evropa (RSE) bila je da li će Milorad Dodik podizanjem nacionalnih tenzija ponovo obezbediti pobedu na izborima koji će se u Bosni i Hercegovini održati u oktobru ove godine. Sagovornici su bili Ivan Šijaković, dugogodišnji profesor sociologije na banjalučkom univerzitetu, i Stefan Blagić, politikolog i predsednik Udruženja ReStart iz Banje Luke.

Bilo je reči o tome da li je nedavnim masovnim mitingom u Banjoj Luci u ime odbrane Republike Srpske Dodik već započeo predizbornu kampanju, koji je cilj lansiranja priče da britanski specijalci pripremaju Dodikovu otmicu, da li narod veruje Dodiku kada priča da je došao do spiska stvari koje su britanski specijalci nameravali da pokupe kada provale u njegovu kuću, a na spisku su donji veš, cipele i odela i koliko puta je do sada vlast najavljivala atentate na Dodika.

Razgovaralo se i o tome kako Dodik pokušava da se predstavi kao čuvar Republike Srpske koga Zapad želi da ukloni da bi uništio Republiku Srpsku, ko su najveći Dodikovi obožavaoci, zašto je mlada poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata izjavila u Parlamentu Bosne i Hercegovine da je Dodik za nju bog, zašto penzioneri, koji se hrane u narodnoj kuhinji, kažu “da nema Dodika ne bismo ni ovo imali”, ima li opozicija u Republici Srpskoj odgovor na Dodikovu kampanju, kao i o tome da li će Dodik izgubiti vlast jedino u slučaju da mu predsednik Srbije Vučić uskrati podršku.

Omer Karabeg: Milorad Dodik je već počeo predizbornu kampanju. Ovih dana je u Banjoj Luci održan masovni skup u ime odbrane Republike Srpske. Zvanični organizator je bila boračka organizacija, ali svima je bilo jasno da iza toga stoji Dodik i njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata. Mislite li da je to bio uspešan start predizborne kampanje?

Ivan Šijaković: Naravno da jeste. Dodik je iskoristio atmosferu, koja je stvorena oko prenosa nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku i oko zakona o negiranju genocida koji je nametnuo Inzko, da bi u prvi plan stavio očuvanje Republike Srpske i homogenizaciju građana zbog opasnosti koja preti. Stalno nas neko ugrožava, stalno nam prete unutrašnji i spoljni neprijatelji, mi se moramo odupreti - to je priča koja besprekorno funkcioniše već 20 godina.

Stefan Blagić: Dodik stalno govori o dva neprijatelja - unutrašnjem i spoljnjem - kako bi zbio redove svog biračko tijela i dobio izbore. Miting u Banjoj Luci je u potpunosti bio instrumentalizovan. Ljudi koji su bili na Trgu Krajine nisu baš bili upućeni u ono što se tamo dešavalo. Većina je nasilno dovedena prijetnjama i ucjenama. Vidjelo se to po porukama koje su kružile po društvenim mrežama. Sigurno se toliko ljudi ne bi okupilo da nije bilo prinude. Ali to je političaru kakav je Milorad Dodik vrlo dobro poznato i on to jako dobro koristi. On je, po mom mišljenju, jedan od najsposobnijih političara koje je ova regija imala u zadnjih tridesetak godina, ako ne čak i najsposobniji zajedno sa predsjednikom Srbije.

Otmica i donji veš

Omer Karabeg: Dodik je nedavno lansirao priču da se britanski specijalci spremaju da ga otmu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da su o tome dobili podatke od prijateljskih službi i odmah je poslao specijalce i oklopna kola da štite zgradu vlade Republike Srpske, gde se nalazi Dodikov kabinet, i ulaz u Dodikovo imanje u Laktašima kod Banje Luke gde on živi. Veruju li ljudi u priču da strane sile hoće da otmu Dodika?

Ivan Šijaković: Veruju. Ja mislim da 70 posto ljudi veruje. To su ti hipnotisani i omamljeni glasači koji već 20 godina podržavaju Milorada Dodika i njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata. Veruju penzioneri, veruju domaćice, veruje čak i poneki profesori univerziteta.

Mnogo je ljudi koji veruje svemu što dolazi ne samo od Milorada Dodika nego i od predsednice Republike Srpske i predsednika Vlade. Sve što oni kažu prima se zdravo za gotovo. Dobro poznajem taj mentalitet i potpuno mi je jasno zašto se širi priča o otmici. Ta priča širi strah. Ljudi govore: “Još samo da nam smaknu predsednika i mi onda nemamo kud”. Dodika, naravno, svi zovu predsednik bez obzira koju funkciju obavlja.

Omer Karabeg: Dodik je vrlo detaljno razradio plan te navodne otmice. On je rekao da je došao do spiska stvari, ne kaže kako, koje bi britanski specijalci trebalo da pokupe kada provale u njegovu kuću. Na spisku su, kaže Dodik, donji veš, cipele, odela, čak i umetničke slike. Da li je moguće da neko u to poveruje?

Stefan Blagić: Prije nekoliko dana Svetlana Cenić gostujući na televiziji N1 zapitala je kako je moguće da Dodik ima sve te informacije i ko će ga oteti i ko će mu uzeti donji veš, a da njegove službe nemaju informacije ko je ubio Davida Dragičevića ili Slavišu Krunića. Sjetimo se Dodikove priče od prije nekoliko godina o 40 britanskih špijuna prerušenih u vojnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu da prisluškuju. Bilo je još takvih afera od kojih se nijedna nije obistinila.

Meni ova sadašnja priča o otmici djeluje kao naučna fantastika. Kad sam čuo da će mu neko uzimati donji veš, slatko sam se nasmijao, Ali, nažalost, čini mi se da ljudi vjeruju u takve priče jer je Dodik jako dobar u tome da proizvodi stah kod ljudi. A strah je moćan instrument kojim se Dodik koristi kako bi manipulisao i homogenizovao biračko tijelo, a sve u svrhu predstojećih oktobarskih izbora.

Omer Karabeg: A zar se ljudi ne upitaju šta će britanskim specijalcima Dodikov donji veš i njegove cipele?

Stefan Blagić: Nemaju ljudi vremena da se pitaju. Oni gledaju televizije pod kontrolom režima i kristalno im je jasno da postoji namjera da se Dodik kidnapuje, da mu se otmu i donji veš, i cipele, i umjetničke slike i sve što je rekao. Ta fabrika laži jako je uspješna u ispiranju mozgova. Penzioneri, koji jedva sastavljaju kraj s krajem, ne analiziraju Dodikove riječi. Oni vjeruju onome što on kaže jer nemaju prilike da čuju drugu stranu.

Čuvar Republike Srpske

Omer Karabeg: Dodik pokušava da se predstavi kao čuvar Republike Srpske koga Zapad hoće da ukloni da bi uništio Republiku Srpsku. On sebe identifikuje sa Republikom Srpskom. Da li ga obični ljudi tako doživljavaju? ​

Ivan Šijaković: Građani su omamljeni i opijeni. Pa zar nije jedna mlada žena, poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, rekla u Parlamentarnoj skupštino Bosne i Hercegovine da je za nju Dodik mnogo više od političara i mnogo više od predsednika, on je za nju bog. Znao sam jednog profesora sa tehničkog fakulteta - on je danas u penziji - koji mi je tvrdio da Dodik ima nečeg isusovskog, nečeg božanskog, nečeg do te mere zaštitničkog. Tako da njegova igra na kartu da je on zaštitnik Republike Srpske prolazi.

Stefan Blagić: Nedavno je naše udruženje organizovalo akciju protiv nakaradne politike imenovanja v.d. u Republici Srpskoj, pa smo postavili štand u centru Banje Luke. U jednom trenutku prišao nam je jedan stariji čovjek i rekao: “Vi ste, djeco, u pravu, ali, znate šta, ako Dodik ode nestaće Republike Srpske”. To najbolje govori o tome kakav stav ljudi imaju prema Dodiku, pogotovo stariji.

Naravno, ne može se generalizovati, ali oni koji prate medije, o kojima sam pričao, vjeruju da će, ako Dodik ode, nestati Republike Srpske. I znate šta još vjeruju? Vjeruju da će opozicija, ako dođe na vlast, odmah sve rasprodati, pa će Republika Srpska nestati. To Dodik priča već dugo vremena i uspio je da ubijedi veliki broj ljudi da je on jedini pravi zaštitnik nacionalnih interesa.

Ali ako pogledate kako ljudi masovno odlaze iz Republike Srpske - duplo više nego iz Federacije iako je i tamo loša situacija - onda možete zamislite o kakvim nacionalnim interesima je riječ. Kako će Republika Srpska izgledati za 50 godina, hoće li ovdje uopšte iko ostati? Ja vas molim, gospodine Dodik, nemojte me više tako štititi.

Omer Karabeg: Penzioneri su manje-više glavno Dodikovo glasačko telo. Ti ljudi imaju bedne penzije. Pa zar se ne zapitaju zašto imaju tako bedne penzije i ko je odgovoran za to? ​

Ivan Šijaković: Nikada se ne zapitaju. Možda se zapita neko od malo obrazovanijih. Znate kakva logika vlada kod naših penzionera - da nije Dodika ne bismo ni ovo imali. Kada sam radio jedno istraživanje poslao sam studente da anketiraju penzionere koji dolaze u narodnu kuhinju u Boriku u Banjoj Luci. Tokom ankete prišla je jedna žena i rekla: “Pričajte vi šta god hoćete, da nije Dodika, ne bismo imali ni ovaj kazan”. Tako misli 80 posto penzionera, domaćica i ljudi sa niskim platama.

Stefan Blagić: Kad Dodiku kažete da su penzije u Republici Srpskoj niske, on će se s vama složiti. A znate šta će još reći - dok su na vlasti bili SDS i PDP nije ih ni bilo, a kada sam ja došao na vlast morao sam da vraćam njihove dugove. I jednim dijelom je u pravu.

Vučićeva i Dodikova igra

Omer Karabeg: Mnogi smatraju da bi Dodik mogao izgubiti vlast jedino u slučaju da mu Vučić otkaže podršku. Da li je to tačno? ​

Stefan Blagić: Tako je. Mislim da bi se našao u jako teškoj situaciji kad bi izgubio podršku Beograda. Ali on je dovoljno mudar i pragmatičan političar da je neće izgubiti. Svako ko vjeruje da će Vučić odjednom da okrene list i kaže da više ne podržava Dodika - duboko griješi. Jer i Vučić je izuzetno pragmatičan političar koji zna da cijeni kad mu neko čini usluge. Kad su nedavno bili izbori u Srbiji, u Republici Srpskoj su na tim izborima glasali i građani Republike Srpske koji imaju državljanstvo Srbije. Interesantno je da je u opštinama i gradovima, gdje je na vlasti Dodikov SNSD, izlaznost praktično bila 99 posto i svi su sigurno glasali za Vučića.

Da li je zaista moguće da je 99 posto ljudi sa srpskim državljanstvom izašlo na te izbore? Očigledno, radi se prevari i zloupotrebi koja je išla u korist Aleksandra Vučića. To je bila igra koju su Vučić i Dodik zajedno odigrali. To je koliko-toliko doprinijelo Vučićevoj pobjedi. Ne previše, ali Vučić će sasvim sigurno znati to da cijeni.

Naravno da bi uskraćivanje podrške zvaničnog Beograda bilo opasno za Milorada Dodika, ali ne vjerujem da će se to desiti. Samo da vas podsjetim, uoči izbora u Bosni i Hercegovini 2018. godine Vučić je rekao da će nakon izbora objaviti informacije o miješanju stranih službi i da će to reći i tadašnjem srpskom članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću. To je bio indirektan vjetar u leđa Miloradu Dodiku uoči izbora 2018. godine.

Ivan Šijaković: Ja mislim da Dodik ne bi otišao s vlasti kada bi izgubio Vučićevu podršku. Samo bi se narod malo uzjogunio i još čvršće stisnuo oko gospodina Dodika. Ali je skoro nemoguće da Vučić otkaže podršku Dodiku. U Srbiji sigurno ima 50 posto birača koji su poreklom iz Bosne i Hercegovine, posebno iz Republike Srpske. Uoči izbora u Srbiji u Banjoj Luci, Bijeljini i drugim gradovima Republike Srpske mogli su se videti samo Vučićevi billboardi. Podrška iz Republike Srpske njemu mnogo znači i praktično i ideološki.

Smušena opozicija

Omer Karabeg: Ima li li opozicija u Republici Srpskoj odgovor na Dodikovu kampanju?

Stefan Blagić: To pitanje se u javnosti postavlja pred svake izbore. Do sada je efekat njihovog odgovora bio takav da su gubili izbore. Čini mi se da pred ove izbore u opoziciji vlada optimizam i ubjeđenost u pobjedu. Ali ja ne vidim realnu osnovu za taj optimizam. Oni se među sobom toliko svađaju, tolike su među njima nesuglasice da se može postaviti pitanje - ko je uopšte opozicija u Republici Srpskoj. Da li su DNS i SPS opozicija? U kakvim su odnosima najpopularniji opozicioni političari?

Meni se čini da tu više vlada haos nego sinhronizacija u odgovoru prema politici i diskursu Milorada Dodika. Ukoliko se nešto drastično ne promijeni, mislim da će na izborima u oktobru SNSD sasvim sigurno osvojiti najveći broj mandata. Vidjećemo kako će se završiti izbori za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Ivan Šijaković: Mislim da opozicija nema odgovor na Dodikovu kampanju. Dodik je odavno preuzeo nekadašnji vokabular Srpske demokratske stranke o ugroženosti srpstva i pravoslavlja i razbio njihove redove. U Partiji demokratskog progresa se pojavilo nekoliko mlađih ljudi, poput Jelene Trivić, koji su skrenuli na sebe pažnju, ali mislim da to nije ni približno dovoljno da bi se opozicija suprotstavila Dodikovom izbornom inženjeringu.

Za Dodika glasaju svi oni koji rade u državnom i javnom sektoru, privatnici koji moraju da sarađuju sa vlastima da bi dobili poslove, onda imate verne penzionere, borce, primaoce socijalnih davanja i uvek se skupi između 55 i 60 posto glasova - tako da opozicija nema nikakve šanse. S druge strane, SNSD ih uvlači u priču oko ugroženosti Republike Srpske i oni pola svoga vremena u kampanji moraju na to da potroše. Pored toga, pitanje je ko je opozicija osim PDP-a i SDS-a. Da li su ostali politički dronovi vladajuće stranke kako ih ja zovem?

Stefan Blagić: Postoji greška koju opozicija pravi iz izbora u izbore. Ne objašnjavaju svoje programe i ideje. Nemam pojma šta je program SDS-a i PDP-a. Šta će oni uraditi kad dođu na vlast? Na koji način misle da suzbiju kriminal i korupciju? Iz godine u godinu samo slušamo floskule koje su nam izašle na vrh glave. Dajte ljudi, pustite floskule, hajde da vidimo šta ćete konkretno da uradite. Osim toga, opoziciji nedostaje konzistentnost. Ne možete pričati da ste opozicija, ako u 20 opština u Republici Srpskoj sarađujete sa SNSD-om. Kakva ste vi onda opozicija? Nemojte nas praviti budalama.

Inače, mislim da Dodik može da izgubi vlast samo u tri slučaja - ako dođe do fiskalne nestabilnosti, odnosno do blokade budžeta, ako dođe do međunarodne intervencije i ako mu Beograd uskrati podršku. I dok se jedna od ove tri stvari ne dogodi i dok se opozicija ne uozbilji - ne možemo očekivati pad režima. Po mom mišljenju, jedini pravi i iskreni opozicionar u ovom trenutku je Nebojša Vukanović. Ali ni Nebojša Vukanović, ni Jelena Trivić ne mogu nositi otpor režimu. Dodik ima jako ozbiljnu mašineriju sa mnogo novca - legalnog i ilegalnog. Mnogo stvari je u igri da bi Dodik i SNSD tek tako prepustili vlast.

Naš Dodo

Omer Karabeg: I na kraju, verujete li da će sve ove priče o otmici i o ugroženosti Republike Srpske povećati Dodikovu popularnost? ​

Ivan Šijaković: Mislim da hoće, ali ne mnogo. To će samo malo više homogenizovati ljude pre svega one koji se možda kolebaju. Podstaći će ih da ponovo izađu na izbore. Pretpostavljam da je to bila namera igre oko Dodikove otmice. On zaista i bez toga ima dovoljno opijenih ljudi koji su spremni da se, ne samo u političkom smislu, žrtvuju za njega kao velikog vođu. Oni njemu tepaju - naš Dodo. Sećam se da mi je svojevremeno jedna žena prišla na ulici u Banjoj Luci i rekla: “Vi ste stvarno fini profesor, ja vas pratim na televiziji, ali nemojte kritikovati našeg Dodu, mi boljeg nemamo, niti ćemo ikad imati”. To je glas naroda i vi tu ne možete ništa učiniti.

Stefan Blagić: To mišljenje narod je dobio putem propagandnih glasila koje neki nazivaju medijima. To su u prvom redu RTRS i ATV gdje mi ne možemo da čujemo nikakvu istinu - samo izuzetno agresivnu političku propagandu. Sigurno će priče poput ove o otmici doprinijeti homogenizaciji biračkog tijela, ali se podrška Dodiku i SNSD-u neće puno promijeniti u odnosu na prošle izbore. Oni su sve vrijeme na nekih tridesetak posto i tako će, vjerujem, biti i na oktobarskim izborima. To je ono što je na papiru. U realnosti to nije tako.

U realnosti SNSD dobija manje glasova, ali, nažalost, niko ne može da kontroliše izbore. To je prva stvar na koju treba da obratimo pažnju počevši od te nesretne međunarodne zajednice do opozicionih političara u Republici Srpskoj. Navešću vam jedan primjer. Februara prošle godine bio sam posmatrač na ponovljenim izborima u Doboju koje je Centralna izborna komisija poništila zbog mnogobrojnih nepravilnosti. To je bila prilika da se uvjerim koliki je bio omjer krađe koja se desila na redovnim izborima novembra 2020. Na mom biračkom mjestu kandidat SNSD-a za gradonačelnika ponovo je pobijedio, ali je dobio duplo manje glasova nego na redovnim izborima kada je bilo krađe.

Dok ne bude onemogućena izborna krađa poput one koja se dešavala u Zvorniku, Doboju, Gradiški - ne možemo očekivati da dođe do smjene ove vlasti. Ako se ništa ne promjeni, Dodik će samo u Doboju, Zvorniku i Gradišci da napravi prednost od nekih pedeset, šezdeset hiljada glasova. Pa, o čemu mi onda govorimo. Dodik ima relativno dobre savjetnike. Oni su mu vjerovatno rekli da izađe sa ovom besmislenom pričom o otmici. Ali Dodik se tom pričom ne obraća ni meni, ni gospodinu Šijakoviću. On se obraća svom biračkom tijelu, populaciji za koju zna da će povjerovati u neistine o kojima on priča. Dodika ne zanimaju ljudi poput nas. On i njegovi savjetnici znaju da ne mogu nas da pridobiju, ali mnogi ljudi ne vide istinu jer im je ispran mozak.

Tako da, zahvaljujući medijima koji ispiraju mozak, penzionerima i zaposlenim u državnim i javnim institucijama neće jenjavati podrška Dodiku, ukoliko se, naravno, nešto drastično ne dogodi. Nikada ne treba isključiti tu mogućnost, ali ako situacija ostane ovakva kakva je sada, Dodikov Savez nezavisnih socijalnih demokrata ponovo će dobiti izbore.