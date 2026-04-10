Budućnost deminiranja u BiH pod upitnikom: RSE s Oružanim snagama na terenu

Bosna i Hercegovina 30 godina nakon rata nije u potpunosti očišćena od mina. Zbog sporog i neefikasnog procesa, te nedovoljne podrške domaćih institucija, mnogi međunarodni donatori su odlučili da se povuku i okrenu trenutnim kriznim područjima. Problem je što se mine sada uglavnom kriju na nepristupačnim terenima. Obišli smo jedan takav lokalitet, 30-ak kilometara od Sarajeva, koji trenutno korak po korak čiste pripadnici Oružanih snaga BiH.