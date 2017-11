Ugrožena distribucija plina

Distribucija plina za potrošače u Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) ugrožena je iz dva razloga, objasnili su u kompaniji BH-Gas. Ne zbog toga što nedostaje prirodnog plina, već zbog njenog transporta do potrošača u Federaciji BiH.

Hrvatska i Republika Srpska (RS) su potpisivanjem Protokola o saradnji na realizaciji projekta "Snabdijevanje prirodnim gasom krajnjeg kupca – Rafinerija nafte Brod" spriječili da se dostavlja plin do Zenice i Sarajeva.

Istovremeno, postoji mogućnost da će se potrošači plina u Federaciji BiH od nove godine suočiti s višom cijenom plina, zbog povećanja cijene trasporta tog energenta, koji novim ugovorom želi uvesti Srbijagas.

Na ove probleme upozorili su iz kompaniji BH-Gas.

"Tu gore je zatvorena granica, s druge strane ćemo imati problem zbog starosti gasovoda i nemate južnu interkonekciju i uzmete onda da od 600.000 do milion ljudi može potencijalno ostati bez gasa. Ne zato što nema gasa, ni zato što je BH-Gas nešto skup, nego jednostavno ne razumijemo šta se time želi postići kada se zatvore svi pravci prema Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva, neće se imati kome taj gas prodavati", zapitao se direktor kompanije BH-Gas Jasmin Salkić.

Krajem godine, Ugovor o distribuciji gasa između kompanija Srbijagasa i BH-Gasa ističe, a novim ugovorom, tačnije Aneksom ugovora, Srbijagas ucjenjuje BH-GAS novom cijenom transporta ovog energenta.

Pitanje je koliko će faktura biti krajnjem potrošaču, rekao je Salkić.

"Mi smo plaćali oko 3,6 miliona američkih dolara godišnje cijenu transporta gasa kroz Republiku Srbiju. Novom tarifnom politikom samo za ovu godinu ide na osam miliona dolara za transport, a za onu iduću na deset miliona dolara za transport. Mi smo računali da se za deset godina povećanja tarife može isplatiti izgradnja pravca Brod – Zenica", objasnio je direktor BH-Gasa.

Aneks uvodi uloga Gas Prometa Pale kao novog operatora transportnog sistema.

Srbijagas želi nametnuti operatera iz RS-a koji nema ni metar svog plinovoda, već mu je dato na upravljanje prvih 20-ak kilometara iz Srbije, navode u BH-Gasu.

"Oni upravljaju ključnim ventilom kojim je nekada upravljao BH-Gas, ali smo fizički otjerani i bivša uprava ove firme nije reagovala. Doveli smo se u situaciju da gospoda koja nema svoj gasovod odlučuje o sudbini BiH. U nastavku gasovoda imate kompaniju Gas Istočno Sarajevo pa dolazimo mi po prijedlogu ugovora Srbijagasa", kazao je Salkić tvrdeći da oni na to ne mogu pristati.

Plinovod prema Srbiji star je 40 godina i niko ga ne održava, objašnjeno je u BH-Gasu.

Potez Hrvatske da potpiše ugovor prema kojem će se plin dostavljati rafineriji Brod, ali ne i Zenici, putem starog produktovoda, nejasan je za predstavnike BH -Gasa.

U pismu partneru iz Hrvatske, kompaniji Plincro BH-Gas je napomenuo da nikada nije razmatrana opcija spajanja države Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske preko starog produktovoda, već upravo suprotno – da se na bazi izgradnje interkonekcijskog transportnog plinovoda spoje dvije susjedne države, a slijedom toga i Rafinerija Brod.

Zato u BH-Gasu namjeravaju izgraditi interkonekciju plinovoda između Bosanskog Broda i Zenice. Projekat je završen, a izgradnja bi trajala tri godine.

"Ima drugi način kako se Rafinerija može snabdijevati gasom a da se ne radi kroz produktovod. Jer ako se krene kroz produktovod i za deset godina i zacementiraju se ugovori, neće biti isplativosti rada na interkonekciji. Suštinski kroz biznis kada se gleda, tu će biti problem", objasnio je direktor BH-Gasa.

"Privatni projekat"

Način na koji je potpisan taj sporazum između države i jednog bh. entiteta je pokazao da Vlada Republike Hrvatske nije dobro čitala ili tumačila svoje zakone.

Na tom dokumentu nema zvaničnog grba Bosne i Hercegovine, niti potpisa državnih ministara BiH. Čak je i Ured visokog predstavnika (OHR) ostao zatečen ovim potezom Hrvatske.

Vrijednost projekta, kojim se otvara prostor za plinifikaciju brodske Rafinerije spajanjem na hrvatski gasovod i time smanji zagađenje zraka u opštinama Bosanski Brod u BiH, i Slavonski Brod u Hrvatskoj, je oko tri miliona eura, a rok za realizaciju oko godinu i pol.

Prema mišljenju direktora Sekreterijata Energetske zajednice Janeza Kopača, sporazum između Hrvatske i RS-a nije protiv tzv. Trećeg energetskog paketa.

"Potpuno je neprihvatljivo da to nije sporazum između dvije zemlje i te zemlje su Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Vjerovatno će državne vlasti imati stajalište u vezi toga. Vjerovatno će doći do nekih pregovora, odnosno dogovora između BiH i Hrvatske. On ne može biti, da kažem, 'privatni projekat'. Svakako, projekat nije loš, posebno ako bi to bila prva faza buduće plinifikacije Bosanskog Broda u širem smislu, pa kasnije i nastavka prema Zenici", smatra Kopač.

Energetska zajednica je najavila nove sankcije prema Bosni i Hercegovini na ministarskom sastanku u Prištini, upravo zbog toga što nema zakona o plinu.

"Upravo ovaj zakon koji gospodin Kopač nameće je problem jer će entiteti moći da potpisuju pristupe sistema drugih država", navode iz BH-Gasa.

Nove sankcije Energetske zajednice bit će usmjerene na entitete, jer ništa nisu uradili da formiraju regulator za tržište plina na državnom nivou.