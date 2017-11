Pošto Dejtonski sporazum?

Tri sedmice uoči obilježavanje 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, dvadesetak kilometara od Sarajeva i to kod Željka Kuntoša.

On se sumnjiči da ga je pokušao prodati, a tim povodom će danas biti ispitan.

Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovina uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.

"Lice Ž.K. se sumnjiči da je, nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma, napisanog na engleskom jeziku, tokom 2017. godine, isto nudio na prodaju u cilju sticanja protivpravne imovinske korist", kaže za u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske (RS) Danica Gnjatović.

Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Dejtonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura.

Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine RS-a Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama, trenutno je pripadnik MUP-a RS-a.

To da nema originala u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, u februaru 2008. je prijavio tadašnji član Predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za RSE, sasvim slučajno.

"Koliko se sjećam, mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem (Nebojša Radmanović, nekadašnji član Predsjedništva BiH, op.a.) koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma, koji se mogao naći na web stranicama, nije autentičan. Kada je tako nešto ustvrdio, ja sam poželio da vidim original i da vidim šta piše u njemu. Međutim, nemoguće ga je bilo naći, jer, koliko god smo tražili, nismo mogli doći do njega", navodi Komšić.

Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije devet godina pažnju javnosti, tim prije, jer je primjerak Sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik.

Nakon Komšićevog istupa, Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo je istragu o ovom slučaju. Tražen je i u arhivi Ministarstva vanjskih poslova i Arhivu BiH.

No, nije nađen niti jedan jedini primjerak – ni bosanski, ni hrvatski, ni srpski.

To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije, za nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH Miru Lazovića, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.

"Kako je nestala bosanskohercegovačka verzija, zaista, ne znam. Parlament koji sam vodio do oktobra 1996. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali priliku da vidimo taj original. Da li je on nestao iz Predsjedništva BiH, to bi morao znati neko ko raspolaže arhivom ili generalni sekretar Republike BiH, u to vrijeme", ističe Lazović.

Vijest da je pronađen original sporazuma, izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i, uglavnom, se radi o humorističnim izjavama.

U istom tonu razmišljaju i Sarajlije: Belma, Adis i Suad, te Banjalučani: Dimšo i Drago

Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.

"Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina može izroditi gdje se najbitniji dokument skriva, odnosno ne postoji i završava kod vozača aktera tih događaja. Mislim da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, jer ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka. To je ta cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji", kaže Bursać.

To da li je dokument pronađen slučajno ili ne, u MUP-u RS-a nisu željeli komentarisati.

Ono što su mediji prenijeli, kao nezvaničnu informaciju iz Predsjedništva BiH, jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu Arhiva Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Inače i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je nedavno izjavio kako ni Srbija nema originalnu verziju Dejtonskog sporazuma.

Prije nekoliko godina iz Kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su Sporazum i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku.