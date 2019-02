Ko su 'autentični' Srbi, 'legitimni' Hrvati i 'pravi' Bošnjaci?

Bosanskohercegovački politički rječnik nedavno je dobio novi pojam – "autentični Srbi". Nakon "legitimnih Hrvata" i "pravih Bošnjaka", a sve u svrhu zauzimanja političkih pozicija, javnost je mogla čuti da samo Srbi koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka mogu zauzeti poziciju dopredsjedavajućeg u Parlamentu Federacije BiH. Analitičari vjeruju da ovakav diskurs političara neminovno vodi u oblik etno šablonizacije u kojem se prije svega odgovara "stranačkom kalupu" i vođama.

Prebrojavanje krvnih zrnaca nije novost na bosanskohercegovačkoj politčkoj političkoj sceni. Taj princip naročito je zgodan za nacionalne partije koje su svoju dvadesetogodišnju vladavinu temeljile, između ostalog, i na njemu. Tako su pitanja ko su pravi predstavnici pojedinog naroda, i zbog čega su baš oni podobni za određenu funkciju postala važnija od onih egzistencijalnih, bitnih za život građana, a o kojima bi političari trebalo da odlučuju.

Nedavno nije izabran zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije, a zbog čega obrazložio je Goran Broćeta delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD):

"Klub delegata iz reda srpskog naroda nije imenovao predsjedavajućeg kluba, niti smo dobili potpredsjednika Doma naroda Parlamenta FBiH, jer nismo predložili adekvatne predstavnike iz reda Srba koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka."

Pojašnjenja radi delegatima iz SNSD-a, ali i ostalim, prije svega onim iz Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) koji su bili protiv i Stranke demokratske akcije (SDA) koji su bili suzdržani sporno je bilo što kandidat za dopredsjedavajućeg Doma naroda dolazi iz Socijaldemokratske partije (SDP). Dakle, prema njihovom glasanju i izjavama nakon glasanja nije "autentični Srbin".

Profesor Esad Bajtal kaže kako je na pomolu oblik etno-šabloniziranja u kojem izabrani zvaničnici moraju odgovarati "nečijem kalupu".

"A čijem kalupu? Pa stranačkom, a prije svega kalupu vođa koji vode takve stranke sa takvim idejama. U tom smislu mi se gubimo kao ljudi, gubimo vlastitu slobodu i zapravo ne znamo ko smo, nego to znaju oni drugi. Oni koji nam govore o autentičnim, o legitimnim, o ovakvim ili onakvim etno pripadnicima", objašnjava Bajtal.

Šta to u Bosni i Hercegovini predstavljaju "autentični" predstavnici naroda, objasnio je i bivši član Predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević u intervjuu Federalnoj televiziji. Kazao je da je na sopstvenoj koži osjetio šta to znači autentičnost.

"Autentični su, a to sam na svojoj koži osjetio zadnjih 30 godina, oni koji su odani i poslušni i odani vođi. Jer on je taj koji ocjenjuje koliko je ko veliki Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Sve su to gluposti, koje će proći, a moja sugestija je da pokušaju svi misliti svojom glavom, i da ako ništa za budućnost sačuvaju malo obraza i ostave neki pozitivni traga za dobro svih ljudi i svih naroda", kazao je Bogićević.

Bosna i Hercegovina u skoro svim procesima kaska za zemljama regije, prije svega u onom koji vodi ka priključenju Evropskoj uniji. Zemlja se nalazi u teškoj socio-ekonomskoj krizi iz koje ne može da izađe već godinama, a predstavnici nacionalnih stranaka shvatili su da im je igranje na kartu nacionalnog najisplatljivije, kaže politička analitičarka Ivana Marić.

"Shvatili su da je to recept za uspjeh. Da je dovoljno da ljudima pričate kako ste vi zaštitnici njihovih nacionalnih interesa, da su oni drugi napadači i da žele da vas ugroze. To rade predstavnici sva tri naroda. Jednostavno onda ne moraju ništa drugo da urade. Tako da imamo situaciju u Federaciji da za četiri godine vladavine tih nacionalnih zaštitnika HDZ i SDA nije urađen ni kilometer autoputa, ali su građani opet za njih glasali. Iako smo dobili i poskupljenje goriva i svega ostalog, plate nisu porasle, a građani su glasali za njih iz straha i želje da zaštite njihove nacionalne interese", kaže Marić.

Marić vjeruje da sve dok u BiH ovakva pitanja budu prioritet i dok se bude govorilo o imaginarnim neprijateljima zemlja nema šansu da krene naprijed.

Dok SNSD u Parlamentu Federacije BiH, uz pomoć svojih dugogodišnjih političkih partnera HDZ-a i SDA glasa protiv "neautentičnih Srba", koji dolaze u ovom slučaju iz Socijaldemokratske partije, ne smetaju im predstavnici srpskog naroda koji dolaze iz HDZ-a.

"Dakle, ljudi se prilagođavaju situaciji i odjednom im postaje nevažno ono što im je bilo najvažnije. Odjednom u nekom 'hipu' svako može bilo šta što izabere ako je to u tom času kurentno. I ako to onoj istoj stranci i onim istim strukturama koje toliko insistiraju na autentičnosti i legitimnosti u tom času pragmatski odgovara. A to znači da nema kriterija, da nema istine, da nema ničega osim golog interesa. Interes je njihova jedina logika, interes je i njihova autentičnost I njihova legitimnost", kaže Bajtal.

Bajtal podsjeća da političari u BiH vladaju protiv svih zakona, jer ne ostvaruju ono što su građanima obećali. To potkrjepljuje podacima da je recimo 2010. godine u predizbornoj kampanji dato skoro dvije hiljade predizbornih obećanja. Do kraja mandata 2014. realizovano je samo njih 48.

"I u takvom neradu, magli i mraku, moralnom i svakom drugom izmišljaju se kategorije tipa autentičnosti i legitimnosti, koje onda opet u nekoj drugoj vrsti njihovog mraka ne znače ništa, jer svako od njih može da proglasi za ovoga ili onoga I da mu to važi", zaključuje Esad Bajtal.