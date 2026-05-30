Zahtevi da se sa zgrade u centru Beograda ukloni plakat 'Srbija pobeđuje' jer ugrožava stanište retkih ptica

Nakon što je na zgradi u centru Beograda postavljen reklamni plakat "Srbija pobeđuje", usledili su protesti i zahtevi dela stručne javnosti da on bude uklonjen jer ugrožava stanište belih čiopa - strogo zaštićenih ptica.

Reakciju institucija zatražili su, pored ostalih, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Biološki fakultet, kao i pokret Studenti u blokadi i zborovi građana, koji su protestovali u centru Beograda.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ukazuje da je bilbord blokirao pristup gnezdima, zbog čega mladunci strogo zaštićenih belih čiopa umiru od gladi, jer odrasle jedinke ne mogu da im priđu i nahrane ih.

"Jedini način da se spasu mladunci i očuva kolonija ovih ptica jeste hitno uklanjanje bilborda. Kako su mladunci još uvek goluždravi i potpuno zavisni od roditelja, vreme njihovog preživaljavanja se meri u satima", ukazalo je Društvo u saopštenju.

Plakat na Palati Albanija, preko cele zgrade, sa sloganom "Srbija pobeđuje", postavljen je 28. maja.

Nema potpis, tako da nije zvanično potvrđeno da iza njega stoji vladajuća Srpska napredna stranka, koja je taj slogan koristila na svojim stranačkim skupovima.

Radio Slobodna Evropa poslao pitanja Srpskoj naprednoj stranci - da li oni stoje iza postavljanja bilborda, ko im je izdao dozvolu i koliko su platili zakup, kao i da li će ga skloniti nakon reakcija društava za zaštitu prirode.

Odgovor do objave vesti nije stigao.

Do objave vesti nije odgovorio ni Grad Beograd, u čijoj su nadležnosti javni prostori u glavnom gradu Srbije, ni Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ministar finansija i funkcioner SNS-a Siniša Mali je rekao da "ne zna ko je postavio bilbord", ali da će biti skinut.

"Danas će bilbord biti sklonjen, samo da se majstori okupe", naveo je Mali na televiziji Prva.

Biološki fakultet je u svom saopštenju ukazao da je bela čiopa (Tachymarptis melba) retka vrsta, selica koja se gnezdi u Srbiji, dok ostatak godine provodi u Africi.

"Od 2018. godine gnezdi se u Beogradu, gde je populacija procenjena na 50–100 gnezdećih parova, pri čemu se najveća kolonija nalazi upravo na Palati Albanija", podsećaju.

Dodaju i da se ta vrsta suočava sa visokim rizikom od izumiranja u prirodi.

"Zbog navedenog statusa, bela čiopa obuhvaćena je Zakonom o zaštiti prirode kao strogo zaštićena vrsta koju je zabranjeno uznemiravati, naročito tokom razmnožavanja, podizanja mladih i migracije", podseća Biološki fakultet.

Studenti u blokadi su u saopštenju na društvenim mrežama upitali "da li je važnija politička promocija" ili ugrožena vrsta ptica.

"Posebno zabrinjava činjenica da se javni prostor i prirodna dobra sve češće podređuju interesima političke promocije, bez odgovornosti prema prirodi i građanima. Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih institucija, uklanjanje spornog platna i preduzimanje konkretnih mera koje će sprečiti dalje ugrožavanje belih čiopa i slične slučajeve u budućnosti", naveli su Studenti u blokadi.

Više desetina građana i članova zborova protestovalo je 29. maja u večernjim satima ispred Palate Albanija.

Predstavnici Zbora opštine Stari Grad su izjavili da su podneli krivičnu prijavu zbog bilborda i zvali nadležne službe, ali da odgovor nisu dobili.