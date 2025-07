'Ja sam Alen': Život djeteta začetog iz ratnog silovanja

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

Iako iz poštovanja prema roditeljima nije previše zadirao u prošlost, ipak je želio upoznati biološke roditelje. U dvadeset i prvoj godini je saznao da mu otac živi u Foči, otišao mu je na vrata, a on je sve negirao.

"Iako postoji DNK koji se radio 2006. godine, gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to i dan danas negira."

No, Alen kaže da se sa tim pomirio i da je godinama živio sa saznanjem da mu je biološki otac silovao majku, ali da je oslobođen ratne optužbe zbog nedostatka dokaza.

"On je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam sa tom pričom završio. Posvetio sam se porodici, posvetio sam se svom privatnom životu, ali posvetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebna pomoći."

Majku, koja živi van BiH, je upoznao 2016. godine nakon promocije filma "Stupica nevidljivog djeteta" koji govori o njegovom životu. Susret, koji je do tada bio njegova najveća životna želja, opisuje kao stres i šok.

"Ja sam na njenom licu, pored svega što mi je ispričala, kroz suze i kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo i puno patila. Da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli i u drugom momentu ne želi očima da me vidi."