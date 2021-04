Vučić: Nemojte ni da sanjate da će Srbija priznati Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u sredu, 28. aprila, predsednici Kosova Vjosi Osmani i vlasti na Kosovu da ne sanjaju da bi Srbija mogla priznati nezavisnost Kosova.



Tako je odgovorio na pitanje da prokomentariše objavu Osmani da iza svih „non-pejpera“ stoji Srbija, konstatujući da je to neistina i laž.



Predsednica Kosova Vjosa Osmani poručila je da su svi "non pejperi" i ideje koje su u njima predstavljene destabilizujući za region, a da im je, kako tvrdi, izvor u Srbiji.



"Svi oni 'non pejperi' koji imaju destabilizujuće ideje za naš region imaju samo jedan izvor: Srbiju. Pažljivo čitanje ovih 'non pejpera' i predstavljenih ideja (kao što su promena granica, stvaranje autonomnih režima ili trećih sila) jasno pokazuje ko je pravio nacrt ovih dokumenata", napisala je Osmani na Fejsbuku.

Nemačka i francuska ambasada na Kosovu demantovale su 27. aprila da stoje iza navodnog „non-papera“ pred nastavak dijaloga Kosova i Srbije, koji je istog dana objavio prištinski list Koha ditore.



'Non paper' je termin koji se koristi u Evropskoj uniji za nezvanični dokument teza za razgovore koji se razmenjuje poverljivo između vlada ili institucija.



Redakcija prištinskog lista Koha tvrdi da je dobila dokument za koji navodi da je „non -pejper“, koji su sačinile Nemačka i Francuska, u okviru zajedničke inicijative te dve države za nastavak dijaloga Beograda i Prištine i njegovo zaključivanje sveobuhvatnim pravno obavezujućim sporazumom.

Nemački ambasador Jern Rode na Twiter nalogu je saopštio da je takozvani francusko-nemački „non pejper“ lažna vest.



"Možda postoji dokument, ali sigurno nije francusko-nemački. Potpuno podržavamo dijalog koji vode Evropska unija (EU) i (specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine) Miroslav Lajčak, kako je prošlog četvrtka (22. aprila) u Prištini ponovio nemački ministar spoljnih poslova (Hajko) Mas“, napisao je Rode na Twitteru.



Francuska ambasada je takođe na svom Tviter nalogu demantovala navode prištinskog lista.



"Francuska i Nemačka nisu izvor takozvanog ’non-pejpera’ objavljenog u Koha Ditore. U potpunosti podržavamo posredovanje Evropske unije i pozdravljamo napore koje je u tom pravcu uložio specijalni predstavnik zadužen za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak", navodi se u objavi.



Objavljujući sadržaj navodnog „non-pejpera“, Koha ditore je navela da će „Kosovo i Srbija međusobno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet, a postojaće i autonomna oblast Sever Kosova“.



Autentičnost tog navodnog „non-pejpera“ Koha ditore nije mogla da potvrdi, ali je navela da su im neke diplomate sa kojima su razgovarali potvrdile da su tačke pomenute u dokumentu manje-više u skladu sa onim o čemu se razgovara u dijalogu.

Među ostalim tačkama navodnog „non-pejpera“ prištinski medij navodi da će Srpska pravoslavna crkva imati poseban status, dok će Mitrovica biti zajednička ekonomska zona.



Prema tom navodnom dokumentu, predviđeno je i da budu primenjeni svi do sada postignuti sporazumi, a da konačni sporazum bude postignut do februara 2022. godine.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija neće priznati Kosovo.



„Odmah da vam kažem da se to što u njemu piše neće desiti, priznanje nije prihvatljivo za Srbiju", rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu, gde je prisustvovao početku izgradnje nove covid bolnice.



Ponovio je da je taj „non-pejper“ „pravio neko ko je mnogo pametan“ i da zna ko je morao da učestvuje u pravljenju tog papira.



„U njemu ima mnogo više nego u Ahtisarijevom planu i ponuđeno je više što bi Srbija mogla da dobije. Ta pojava nam znači da će pritisci biti sve veći“, rekao je Vučić.