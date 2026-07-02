U sukobima tokom protesta ispred albanskog parlamenta povređeno 15 policajaca

Petnaest policajaca je povređeno u četvrtak tokom sukoba s demonstrantima okupljenim ispred albanskog parlamenta u nastavku protesta takozvane "Flamingo revolucije".

Policija nije objavila podatke o povređenim demonstrantima, ali je saopštila da su 23 osobe privedene.

Skup desetina građana ispred parlamenta održan je u nastavku protesta koji se održavaju više od mesec dana u Tirani.

Pre svake plenarne sednice, deo demonstranata koji se obično okupljaju uveče ispred Vlade, okuplja se i ispred zgrade parlamenta, tražeći od poslanika i većine i opozicije da vrate mandate.

Protesti u Albaniji, koji se nazivaju "Flamingo revolucija“, počeli su kao protivljenje projektu izgradnje hotelskog kompleksa u Zvernecu, blizu Valone, na morskoj obali, ali su se zahtevi proširili, obuhvativši nezadovoljstvo zaštitom životne sredine, urbanim razvojem, upravljanje zemljom i drugim društvenim i političkim pitanjima.

Demonstranti zahtevaju ostavku Vlade premijera Edija Rame i raspuštanje parlamenta.

Učesnici protesta su u četvrtak bacali jaja i brašno na poslanike albanskog parlamenta. Neki od njih su uklonili metalnu ogradu koju je policija postavila oko zgrade parlamenta i bacali kamenje na policijske snage. Policija je upotrebila biber sprej, suzavac i vodene topove.

Posle toga su demonstranti seli ispred glavnog ulaza u parlament kako bi sprečili poslanike da izađu. Policija je intervenisala i privela neke od njih.

Učesnici protesta rekli su da je policija upotrebila nasilje nad pojedinim demonstrantima tokom privođenja. Udruženje novinara Albanije je saopštilo da je dobilo brojne izveštaje od novinara, snimatelja i fotografa da su "bili izloženi nasilnim napadima državne policije".

Reagovanja političara

Premijer Rama je posle sukoba demonstranata i policije na mreži X naveo da je "lepi protest građanskog duha, patriotizma i čistote sada ustupio mesto starom filmu sukoba, kavge i nasilja, u kojem kandže politike neuspeha i besa izlaze u prvi plan sa svojom karakterističnom prljavštinom".

On je na sastanku s penzionerima podelio je demonstrante na građane koji dolaze na skupove zbog stvarnih problema i one koji dolaze s određenim ciljevima.

"Protest nije kada dolaze plaćenici iz Prištine i Tetova koji glume dijasporu. Niko od nas pojedinačno nije narod. Narod je onaj koji govori kada dođu izbori", rekao je Rama.

Prema rečima šefa albanske Vlade, nije patriotizam proterivanje stranih investicija iz zemlje.

"Dolazi investicija od četiri milijarde [referenca na projekat u Zvernecu) u ekonomiju od 27 milijardi. To je nešto masivno, transformativno. (Strane direktne investicije) imaju i drugi uticaj. One otvaraju put drugima. Ako prvu investiciju zgaziš čizmom, onda si proterao i sve ostale i prepustio konkurenciji ono što jedva bilo moguće da dođe kod tebe. To su albanska čuda", rekao je Rama.

Od početka protesta, Rama je izrazio sumnju da se iza njih kriju i interesi i uticaji povezani s Iranom.

Međutim, u četvrtak je prvi put visoki zvaničnik vladajuće Socijalističke partije pomenuo i Rusiju kao podstrekača protesta.

"Iza protesta nije samo Iran, već i susedne zemlje, ali i Kremlj", rekao je novinarima šef parlamentarne grupe SP-a Tauljant Bala (Taulant Balla).

Govoreći o nasilju ispred parlamenta, Bala je rekao da na protestima imma osoba koje su plaćene da izazivaju nerede.

"Dritan Godžaj (Goxhaj) je osoba koju plaća Iran. Imamo dokaze. On javno napada Sjedinjene Države na račun Irana, to su dokazi koji se hitno moraju procesuirati. Da neko izađe i kaže kako ovde političke lidere treba ubijati metkom u čelo, žao mi je što tužilaštvo ne reaguje", rekao je Bala, misleći se na Godžajeve izjave u medijima.

Rama je ranije za Godžaja – koji je čitao zahteve demonstranata na trgu – rekao da je "portparol iranskih interesa". Albanki premijer je takođe optužio Ikbale Huduti (Ikball) – versku propovednicu s Kosova poznatu po svojim proiranskim i antiameričkim stavovima – da ima veze s iranskim režimom.

Opoziciona Demokratska partija je osudila nasilje koje je, prema njenim navodima, policija koristila protiv demonstranata i zahtevala puštanje privedenih.

Opozicija je bojkotovala sednicu u četvrtak, navodeći da neće učestvovati ni u kakvoj diskusiji ako dnevni red ne uključi raspravu o ukidanju i izmenama četiri zakona koje zahtevaju demonstranti: zakona o zaštićenim područjima, zakona o strateškim investicijama, takozvanog planinskog paketa i nekoliko članova zakona o kulturnom nasleđu.