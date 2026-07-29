Albanija konfiskovala 21 imovinu šefova narko-mreže osuđenih u Belgiji

Pravosudni organi u Albaniji odlučili su u srijedu da konfiskuju 21 imovinu koja pripada osobama osuđenim i optuženim u Belgiji za međunarodni šverc droge.

Prema istrazi Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, sumnja se da je novac stečen kriminalnom djelatnošću bio investiran u Albaniji, gdje su nekretnine i imovina bile registrovane na imena njihovih rođaka ili poznanika.

Specijalni sud za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u svojoj odluci donesenoj u srijedu nije naveo kolika je ukupna vrijednost 21 konfiskovane imovine.

Jedan od glavnih vođa ove mreže, prema belgijskim vlastima, jeste Eridian Munoz Guerrero, poznat i kao Eridan Veliu iz Vlore, zajedno sa svojom partnericom.

Ovaj albanski državljanin bio je dio velikog sudskog procesa pokrenutog na osnovu presretnutih razgovora s platforme za šifrovanu komunikaciju Sky ECC, u kojem je suđeno za 124 osobe.

Eridian Munoz Guerrero osuđen je u Belgiji na 14 godina zatvora, kaznu koju trenutno izdržava u toj zemlji.

I njegova partnerica, albanska državljanka, osuđena je pred belgijskim pravosuđem na osam godina zatvora.

Ovaj veliki sudski proces bio je povezan s operacijom belgijskih vlasti protiv međunarodne trgovine drogom iz 2021. godine, tokom koje je u istragama i sprovedenim akcijama ukupno zaplijenjeno oko 32 tone kokaina.

Među oko 100 uhapšenih, nakon istrage zasnovane na dešifrovanju kodiranih komunikacija na platformama Sky ECC i EncroChat, bio je i Eridian Munoz Guerrero.

Prema belgijskoj istrazi, sumnja se da je mreža u kojoj je on učestvovao koristila luke Antwerpen u Belgiji, Rotterdam u Nizozemskoj, Hamburg u Njemačkoj i Le Havre u Francuskoj za unos opojnih droga u Evropu iz Latinske Amerike.

Nakon završetka sudskog procesa u Belgiji, Specijalno tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala je pokrenulo finansijsku istragu protiv Eridiana Munoza Guerrera i s njim povezanih osoba.

Zahtjev za konfiskaciju imovine podnesen je Specijalnom sudu za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u januaru 2025. godine, dok je odluka donesena u srijedu.

Prema odluci tog suda, 21 imovina bit će konfiskovana i preći će u vlasništvo države, dok je za još pet nekretnina sud odlučio ukinuti mjeru zapljene koja je ranije bila određena na zahtjev Specijalnog tužilaštva.

Finansijska istraga Specijalnog tužilaštva došla je do zaključka da zaplijenjena imovina nije pokrivena zakonitim finansijskim izvorima te se sumnja da je povezana s kriminalnim aktivnostima osuđenih lica i s njima povezanih osoba.

Na listi konfiskovane imovine nalaze se stanovi, poslovni prostori, zemljišta u Valoni i Tirani, vozila te bankovni računi.

Konfiskovanom imovinom upravljat će Agencija za upravljanje oduzetom i konfiskovanom imovinom.

Prema istraci Specijalnog tužilaštva, sumnja se da su druge osobe obuhvaćene postupkom konfiskacije služile kao povezana lica s parom osuđenim u Belgiji, registrujući na svoje ime imovinu za koju vlasti sumnjaju da je povezana s kriminalnom djelatnošću ove mreže.