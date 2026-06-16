U Albaniji zaplenjena imovina od 150 miliona evra, sumnja se da potiče od šverca 50 tona kokaina

Specijalno tužilaštvo u Albaniji saopštilo je da je razbilo mrežu koja je švercovala kokain iz Latinske Amerike u Albaniju i stečeni novac ulagala u građevinarstvo, hotelijerstvo ili konsultantske usluge.

Vlasti su saopštile da su zaplenile imovinu vrednu oko 150 miliona evra.

Pre tri dana, Specijalno tužilaštvo je saopštilo da je razbilo još jednu međunarodnu mrežu za koju se sumnja da trguje kokainom i pere novac. Deo istrage o toj grupi su i ugovori o prodaji zemljišta u oblasti Zvernec, blizu Valone.

Za obe grupe, za koje se istraga nastavlja, sumnja se da su donosile drogu iz Latinske Amerike u Evropu i ulagale novca uglavnom u građevinarstvo, u Tirani i na južnoj obali Albanije.

Na zahtev Specijalne strukture protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK), sud je odredio meru pritvora za deset osoba optuženih za šverc narkotika, pranje novca stečenog kriminalom i organizovanu kriminalnu grupu.

Od svih naloga za hapšenje, samo jedan je izvršen, za još dve osove se nastavlja potraga, dok se preostalih sedam osoba, prema navodima vlasti, ne nalazi u Albaniji. Na njihovom hapšenju SPAK sarađuje s organima za sprovođenje zakona drugih zemalja.

Prema podacima Specijalnog tužilaštva, ova grupa je tokom 2019-2021. delovala u Latinskoj Americi, Brazilu, Belgiji i Holandiji.

Na osnovu sprovedenih istraga sumnja se da su osobe protiv kojih je vođen postupak prokrijumčarile najmanje 50 tona kokaina. Vlasti su saopštile da je dokazano pet epizoda šverca kokaina iz Ekvadora i Kolumbije u Belgiju i Holandiju.

Istragom je, kako su saopštile vlasti, dokazano da je značajan deo prihoda stečenih međunarodnom trgovinom kokainom prebačen u Albaniju u gotovini kako bi se izbegao bankarski sistem, a zatim investiran u nekretnine, osnivanje i kupovinu akcija u komercijalnim preduzećima, uglavnom u oblastima građevinarstva, ugostiteljstva, konsultantskih usluga i drugim sektorima.

"Sumnja se da je kroz ove investicije izvršeno pranje novca stečenog kriminalnom delatnošću, čime je prikriveno njegovo nezakonito poreklo i omogućena njegova integracija u legalnu ekonomiju i finansijske tokove", saopštio je SPAK.

Tužilaštvo je navelo da je posle ubacivanja gotovine na račune jedne komercijalne kompanije, s ciljem "opravdavanja" budućih investicija, u periodu maj-jun 2021. godine, ta kompanija započela svoju aktivnost u građevinskom sektoru.

"Sumnja se da je, kako ne bi odmah privukao pažnju organa za sprovođenje zakona, osumnjičeni I.A. naložilo da se kompanija u početku pojavi kao podizvođač za izgradnju stanova. Pozicioniranje kompanije na taj način bi ponovo 'opravdalo' buduće novčane i očekivano širenje u građevinskom sektoru", saopštio je SPAK.

Prema preliminarnim istragama, sumnja se da je šema pranja novca sprovedena kroz fiktivnu kupovinu udela u komercijalnim društvima, po cenama višestruko nižim od nominalne vrednosti, kako bi se preuzela kontrola nad kompanijama uz minimalne troškove. Sredstva su cirkulisala putem pozajmica između fizičkih lica i povezanih kompanija s ciljem stvaranja fiktivne ekonomske istorije i gubljenja traga o poreklu novca, pre njegove integracije u formalnu ekonomiju.

Sud je naložio zaplenu 491 pokretne i nepokretne imovine u direktnom ili indirektnom vlasništvu osoba pod istragom. U pitanju su imovina ili akcije devet komercijalnih društava. Vlasti su saopštile da je zaplenjeno 266 nepokretnosti, uključujući poljoprivredno zemljište, građevinske parcele, hotele, parking mesta i stanove na lokacijama u Tirani, Draču, Elbasanu, Hamalaju, Ležu, Skadru, Himari i Sarandi. Takođe je blokirano 209 bankovnih računa. Vrednost zaplenjene imovine je oko 150 miliona evra, navodi SPAK.

Ova akcija SPAK-a sprovedena je u saradnji sa Evrodžastom (Eurojust), Evropolom, pravosudnim organima Ekvadora, Francuske, Kolumbije, Holandije i drugim agencijama za sprovođenje zakona u Albaniji.