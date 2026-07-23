Nekoliko povređenih u sukobu demonstranata s policijom u Tirani

Nekoliko demonstranata i policajaca povređeno je tokom nasilnog antivladinog protesta u četvrtak ujutru u blizini zgrade albanskog parlamenta u Tirani.

Policija je postavila prošireni bezbednosni prsten oko parlamenta, nakon što su demonstranti danima upozoravali da će održati skup u četvrtak.

Većina poslanika ušla je u parlament na sporedni ulaz, gde su demonstranti dočekali uzvicima: "Vi nas ne predstavljate", "Parlament kriminala", "Dole vlada" i "Albanija želi revoluciju".

Protesti u Albaniji, nazvani "Flamingo revolucija", traju već 54 dana.

Prvobitno su počeli kao protivljenje projektu koji podržava zet američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), Džared Kušner (Jared Kushner), za izgradnju hotelskog kompleksa u Zvernecu, blizu Valone.

U međuvremenu su se zahtevi proširili i obuhvatili nezadovoljstva građana po pitanjima zaštite životne sredine, urbanog razvoja, upravljanja zemljištem, kao i drugim društvenim i političkim pitanjima.

Demonstranti zahtevaju ostavku Vlade premijera Edija Rame i raspuštanje parlamenta.

Situacija pred parlamenta u četvrtak je postala napeta kada su demonstranti počeli da gađaju jajima i paradajzom.

Neki od demonstranti su uspeli da uklone deo metalne ograde i sukobili s policajcima, dok su policijske snage koristile vodene topove i biber sprej da bi rasterale demonstrante.

Neki demonstranti su takođe pokušali da blokiraju saobraćaj na ulici pored parlamenta, pozivajući vozače da se pridruže protestu. Policija je intervenisala kako bi sprečila blokadu ulice.

U sukobima su povređeni i demonstranti i policajci. Vlasti još nisu objavile broj povređenih.

Debata u parlamentu

Dok se protest odvijao blizu parlamenta, unutra se održavala redovna sednica s 34 tačke na dnevnom redu.

Opozicija je optužila policiju za prekomernu upotrebu sile protiv demonstranata.

"Ministar (unutrašnjih poslova) mora da da objašnjenje za supstance koje se koriste protiv njih koje su neuobičajene i koje izazivaju opekotine na telu građana", rekao je poslanik opozicione Demokratske partije Agron Đekmarkaj (Gjekmarkaj).

Ministar unutrašnjih poslova Besfort Lamalari (Lamallari) na tu tvrdnju je odgovorio da su te supstance "sertifikovali proizvođači i da se koriste u EU i SAD".

Debata je povezana s nekoliko fotografija koje su objavili demonstranti i koje prikazuju da voda koju je policija usmerila ka njima ima svetloplavu boju i da, prema navodima nekima od njih, izaziva peckanje i opekotine na telu.

Vlada i predstavnici većine od početka protesta tvrde da se iza njih kriju interesi i uticaji povezani s Iranom.

Šef poslaničke grupe vladajuće Socijalističke partije Tauljant Bala (Taulant Balla) na sednici u četvrtak je neke od demonstranata nazvao "teroristima" i ponovio tvrdnje o vezama s Iranom.

"Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) je na međunarodnoj konferenciji protiv terorizma pre nedelju dana rekao da postoje pojedini ekstremistički pokreti koji mogu da ugroze stabilnost u Evropi. Osobe koje smo identifikovali, s jasnim vezama s iranskom Revolucionarnom gardom, glavni su orkestratori nasilja na protestu", rekao je Bala.

Organizatori protesta su više puta negirali takve optužbe.

Lider opozicione Demokratske partije Salji Beriša (Sali Berisha) rekao je da je raspuštanje parlamenta jedini čin koji poslanici treba da preduzmu.

Opozicija je pozvala Vladu da u parlamentu raspravlja o svim zahtevima demonstranata i da se formira radna grupa za četiri zakona čije poništenje demonstranti traže.

Oni traže ukidanje Zakona o zaštićenim područjima, Zakona o strateškim investicijama, paket zakona o planinskim područjima, kao i Zakona o kulturnoj baštini i muzejima.

Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja je i usvajanje rezolucija o radu Specijalne strukture protiv korupcije (SPAK) i šest drugih nezavisnih institucija.

Skupština će takođe raspravljati i o normativnom aktu koji je otvori put za finansiranje koncerta američkog repera Kanjea Vesta (Kanye West) s oko četiri miliona evra iz rezervnog fonda državnog budžeta.