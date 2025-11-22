'Hladna saradnja' Tadžikistana i afganistanskih talibana

Tadžikistan i afganistanski talibani su posljednjih mjeseci poduzeli niz diplomatskih akcija kako bi ublažili tenzije i spriječili oružane sukobe duž svoje duge, zajedničke granice.

Zvaničnici Tadžikistana i talibana nastojali su produbiti saradnju u oblasti energetike i trgovine tokom razgovora. Ali uprkos postignutim uspjesima, i dalje postoji duboko nepovjerenje i nepomirljive razlike s obje strane, kažu stručnjaci.

"Vidim nastavak trenutne dinamike 'hladne saradnje'", rekao je Edward Lemon, stručnjak za Centralnu Aziju na Univerzitetu Texas A&M.

Lemon je rekao da očekuje da će Dušanbe i Kabul djelovati pragmatično u oblastima od obostrane koristi, uključujući zajedničke ekonomske projekte, ali ne vidi da će dvije zemlje riješiti sve svoje sporove.

Diplomatski kontakti

Delegacija visokih diplomata i sigurnosnih zvaničnika iz Tadžikistana stigla je 15. novembra u Kabul na razgovore s talibanskim zvaničnicima.

Novinska agencija Bakhtar, kojom upravljaju talibani, izvijestila je da su strane razgovarale o diplomatskoj i ekonomskoj saradnji, kao i regionalnoj sigurnosti tokom višednevne posjete.

Razgovori su održani nekoliko sedmica nakon što je Mohammad Yousaf Wafa, talibanski guverner sjeverne provincije Balkh, koja graniči s Tadžikistanom, posjetio Dušanbe. Tokom posjete krajem oktobra, Wafa se sastao s generalom Saimuminom Yatimovim, šefom tadžikistanske tajne službe. Razgovarali su o načinima sprječavanja naoružanih grupa da pređu granicu njihovih zemalja dugu 1.357 kilometara, prema tadžikistanskim medijima.

Nedavni diplomatski sukobi poklopili su se sa sukobima tadžikistanskih i talibanskih graničnih snaga. U posljednjem incidentu, 25. oktobra, strane su razmijenile vatru u blizini rudnika zlata duž rijeke Panj koja razdvaja Afganistan i Tadžikistan. Jedan talibanski borac je ubijen u ranijem sukobu u avgustu.

Spor oko naoružanih grupa

Otkako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu 2021. godine, Dušanbe i Kabul se međusobno optužuju za pružanje utočišta naoružanim grupama.

Tadžikistan je bio jedina susjedna zemlja koja se javno protivila povratku talibana na vlast, nazivajući militantnu grupu prijetnjom regionalnoj stabilnosti.

Takođe je bilo izvještaja da Dušanbe ugošćuje ili je u kontaktu s nekim od vođa Nacionalnog fronta otpora (NRF), antitalibanske grupe otpora koju uglavnom čine etnički Tadžikistanci iz Afganistana. Tadžikistan je negirao tu tvrdnju.

Afganistanskom ambasadom u Dušanbeu upravlja ambasador kojeg je imenovala bivša afganistanska vlada, a za kojeg se vjeruje da simpatizira NRF. Međutim, talibani kontroliraju afganistanski konzulat u istočnom tadžikistanskom gradu Khorogu.

U međuvremenu, Tadžikistan optužuje talibane da podržavaju Jamaat Ansarullah, islamističku militantnu grupu sa sjedištem u Afganistanu. Grupa, koju uglavnom čine tadžikistanski državljani, nastoji svrgnuti sekularnu vladu Tadžikistana.

Talibani su 2021. godine rasporedili stotine boraca Jamaat Ansarullah duž afganistanske granice s Tadžikistanom nakon što je Dušanbe izveo zajedničke vojne vježbe s Rusijom u blizini granice.

Obaidullah Baheer, afganistanski akademik sa sjedištem u Kabulu, rekao je da su talibani zahtijevali od Tadžikistana da preda kontrolu nad afganistanskom ambasadom u Dušanbeu. Talibani su takođe zahtijevali zatvaranje navodnih ureda NRF-a u Tadžikistanu, rekao je.

Status quo

Uprkos razlikama, Tadžikistan i talibani poduzimaju korake za jačanje saradnje.

Afganistan trenutno uvozi većinu svoje električne energije iz Tadžikistana, kao i susjednog Uzbekistana. Strane takođe razgovaraju o novim ekonomskim projektima i ublažavanju viznih ograničenja.

Ali postoje ograničenja u njihovoj saradnji, kažu stručnjaci.

"Malo je vjerovatno da će ovi odnosi prerasti u predaju afganistanske ambasade u Dušanbeu talibanima jer je to osjetljivo pitanje na domaćem terenu za Tadžikistan", rekao je tadžikistanski politički analitičar Shirali Rezaian za Radio Azadi, program Radija Slobodna Evropa (RSE).

Lemon sa Univerziteta Texas A&M rekao je da je i dalje malo vjerovatno da će Tadžikistan priznati talibansku vladu.

"Tadžikistanska strana ima malo podsticaja da prekine status quo", rekao je.

Uz izvještavanje Radio Azadija i Tadžikistanskog servisa RSE