Kamion sa povratnicima iz Afganistana se sudario, najmanje 22 osobe poginule na istoku Afganistana

U saobraćajnoj nesreći kamiona koji je prevozio povratnike iz Afganistana poginulo je najmanje 22 ljudi, 30. maj 2026.
U saobraćajnoj nesreći kamiona koji je prevozio povratnike iz Afganistana poginulo je najmanje 22 ljudi, 30. maj 2026.

Pretovaren kamion koji je prevozio afganistanske porodice koje su se vraćale iz Pakistana sudario se u istočnom Afganistanu 30. maja, usmrtivši najmanje 22 osobe i povrijedivši 36 drugih, saopštili su lokalni zvaničnici.

Nesreća se dogodila u blizini raskrsnice Surkakan u okrugu Kargaji u provinciji Lagman na autoputu Kabul-Džalalabad, ključnoj ruti koja povezuje afganistansku prijestonicu sa graničnim prelazom Torkam u Pakistanu.

Mavlavi Aminulah Šarif, direktor javnog zdravlja pokrajine Nangarhar, rekao je da je raniji broj poginulih od 18 porastao na 22 nakon što je nekoliko žrtava podleglo povredama u bolnici.

Preliminarne istrage ukazuju da je vozač zaspao za volanom, što je dovelo do toga da pretovareno vozilo sleti sa puta i upadne u jarak, rekao je Šarif.

Još jedan afganistanski zvaničnik rekao je novinskoj agenciji AFP da je među poginulima najmanje 12 djece.

Hitne službe su prevezle ranjenike u obližnje medicinske ustanove u provinciji Nangarhar, gdje je nekoliko putnika i dalje u kritičnom stanju.

Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid je u objavi na platformi X rekao da je "duboko ožalošćen" tragedijom i da se moli "za brz oporavak povrijeđenih".

Žrtve su među sve većim brojem Afganistanaca koji se vraćaju iz Pakistana u okviru plana Islamabada za repatrijaciju ilegalnih stranaca, vladine kampanje pokrenute za uklanjanje stranih državljana bez dokumenata, većinom Afganistanaca.

Prema podacima Agencije UN za izbjeglice (UNHCR) i Međunarodne organizacije za migracije, više od 447.000 Afganistanaca vratilo se iz Pakistana od početka 2026. godine.

Humanitarne grupe kažu da mnogi povratnici stižu sa ograničenim resursima i često putuju u pretrpanim komercijalnim kamionima zbog nedostatka pristupačnih opcija prevoza.

Smrtonosne saobraćajne nesreće su česte u Afganistanu, gdje su decenije sukoba ostavile veliki dio transportne infrastrukture u lošem stanju, dok opasne prakse vožnje i nedostatak regulative takođe doprinose čestim smrtnim slučajevima u saobraćaju.

