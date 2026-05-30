Kamion sa povratnicima iz Afganistana se sudario, najmanje 22 osobe poginule na istoku Afganistana

Pretovaren kamion koji je prevozio afganistanske porodice koje su se vraćale iz Pakistana sudario se u istočnom Afganistanu 30. maja, usmrtivši najmanje 22 osobe i povrijedivši 36 drugih, saopštili su lokalni zvaničnici.

Nesreća se dogodila u blizini raskrsnice Surkakan u okrugu Kargaji u provinciji Lagman na autoputu Kabul-Džalalabad, ključnoj ruti koja povezuje afganistansku prijestonicu sa graničnim prelazom Torkam u Pakistanu.

Mavlavi Aminulah Šarif, direktor javnog zdravlja pokrajine Nangarhar, rekao je da je raniji broj poginulih od 18 porastao na 22 nakon što je nekoliko žrtava podleglo povredama u bolnici.

Preliminarne istrage ukazuju da je vozač zaspao za volanom, što je dovelo do toga da pretovareno vozilo sleti sa puta i upadne u jarak, rekao je Šarif.

Još jedan afganistanski zvaničnik rekao je novinskoj agenciji AFP da je među poginulima najmanje 12 djece.

Hitne službe su prevezle ranjenike u obližnje medicinske ustanove u provinciji Nangarhar, gdje je nekoliko putnika i dalje u kritičnom stanju.

Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid je u objavi na platformi X rekao da je "duboko ožalošćen" tragedijom i da se moli "za brz oporavak povrijeđenih".

Žrtve su među sve većim brojem Afganistanaca koji se vraćaju iz Pakistana u okviru plana Islamabada za repatrijaciju ilegalnih stranaca, vladine kampanje pokrenute za uklanjanje stranih državljana bez dokumenata, većinom Afganistanaca.

Prema podacima Agencije UN za izbjeglice (UNHCR) i Međunarodne organizacije za migracije, više od 447.000 Afganistanaca vratilo se iz Pakistana od početka 2026. godine.

Humanitarne grupe kažu da mnogi povratnici stižu sa ograničenim resursima i često putuju u pretrpanim komercijalnim kamionima zbog nedostatka pristupačnih opcija prevoza.

Smrtonosne saobraćajne nesreće su česte u Afganistanu, gdje su decenije sukoba ostavile veliki dio transportne infrastrukture u lošem stanju, dok opasne prakse vožnje i nedostatak regulative takođe doprinose čestim smrtnim slučajevima u saobraćaju.