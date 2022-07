2 Mnoge od izloženih fotografija nastale su nakon talibanskog preuzimanja vlasti u Afganistanu.



"Prošle godine, provela sam nekoliko mjeseci bilježeći brze promjene koje su se dešavale širom Afganistana, i to u vremenu u kojem smo se približavali 20. godišnjici američke invazije. Ova selekcija slika fokusira se na žene Afganistana, iste one žene koje su stavljene u središte ratnih događanja. Danas, mnoge od tih žena osjećaju da su napuštene i prepuštene same sebi", rekla je autorica.



Na fotografiji: Latifa (55) stoji ispred svoje kuće s glinenim zidovima u naselju Qala-i Wahed u Kabulu, dok njeni unuci vire kroz prozor. Plastična folija služi im kao krov. Porodica je dobila utočište na komadu zemlje nakon što su raseljeni iz svoje rodne pokrajine Parwan. Tamo su izgradili improvizovanu kuću od blata, plastike i platna. Krov kuće srušio se prošle godine nakon obilnih snježnih padavina. (6.2.2022. Kabul, Afganistan)