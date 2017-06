Advokati po službenoj dužnosti naprijed, ostali stoj

RSE i Centar za istraživačko novinarstvo BiH (CIN)

Najmanje 76,2 miliona maraka potrošili su sudovi, njih 65 u Bosni i Hercegovini, angažujući advokate po službenoj dužnosti za proteklih sedam godina.

Najplaćeniji je sarajevski advokat Omar Mehmedbašić, koji je zaradio 4,3 miliona maraka i daleko je ispred svojih kolega.

Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, osumnjičenima i optuženima advokate preporučuje sudska policija, ali i tužioci.

U tom poslu se godinama izdvaja grupa istih advokata. Njih desetero je zaradilo skoro 13 miliona maraka, tako da za više od hiljadu njihovih kolega nije ostalo puno posla.

Najplaćeniji advokat po službenoj dužnosti je Mehmedbašić koji je zaradio tri puta više od Izeta Baždarevića, koji je na drugom mjestu.

Zatvorenici, sa kojima su razgovarali novinari CIN-a, kažu da je Mehmedbašić poznat kao "advokat za raju" koji brani "pola zatvora".

Novinarima su ispričali da Mehmedbašić brine o svojim klijentima i šalje im pakete u kojima su hrana, cigarete i kafa. Jedan od njih je i Rusmir Sinanović, koji je na Općinskom sudu u Sarajevu osuđen na godinu dana i deset mjeseci zatvora zbog posjedovanja minskoeksplozivnih sredstava.

"Svaki četvrtak mi je bilo pred vratima. Pogledam sa desne strane: plavo-bijela kesica, sedam kutija 'Drina' cigareta i sedam 'Nescafe 3u1'. Svima tako. Svima koje je on branio", kaže Rusmir Sinanović.

Između ostalih, besplatne advokate mogu dobiti optuženi za milionske pronevjere i poreske utaje ako donesu potvrdu o slabom imovinskom stanju.

Zakoni su propisali da advokate po službenoj dužnosti osumnjičeni i optuženi biraju po slobodnoj volji. Mnogi sagovornici Centra za istraživačko novinarstvo tvrde da na ovaj izbor utječu sudije, tužioci i policajci.

"Kada su me doveli u Tužilaštvo, tužilac Igor, zaboravio sam mu prezime je rekao: 'Hoćeš li da te brani Mehmedbašić, on je jedini slobodan sada?' ", prisjeća se jedan od zatvorenika.

"Imao sam prijedlog od sudske policije, tačnije jednog sudskog policajca da angažujem Omara Mehmedbašića", tvrdi drugi osuđenik.

Žalbi na dodjelu advokata po službenoj dužnosti nije bilo. Do sada je, zbog forsiranja jednog advokata u sudskim postupcima, jedino reagovala predsjednica Okružnog suda u Banjaluci, Marija Aničić-Zgonjanin. Ona je, nakon što je primijetila da jedan sudija uvijek postavlja istog advokata po službenoj dužnosti, isključila tog sudiju iz faze postupanja u kojoj može dodijeliti advokata.

"On stranci kaže, to su meni rekli daktilografi, prstom samo – 'ovaj ti je dobar", objasnila je Aničić-Zgonjanin.

Kolege koje nisu među najplaćenijima, svjesni su da se određeni advokati preporučuju. Neki od njih, poput advokata Ismeta Mehića smatraju da je to korupcija.

"Korupcija je jednostavna rabota, prikrivena, ali jednostavna. Ja tebi – ti meni. Ti meni lovu, ja tebi upućujem sve stranke", smatra Mehić.

"Prezaposlenost" jednih u odnosu na druge advokate otvorilo je sumnje i u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

"Statistika pokazuje da se nešto čudno dešava, obzirom da su samo izabrani pojedini branitelji. Non-stop su oni u vrhu te liste", kaže potpredsjednica Vijeća Ružica Jukić.

Prema podacima CIN-a, Mehmedbašić, najplaćeniji advokat po službenoj dužnosti, svojim klijentima činio je i nezakonite usluge. Alen Krtičić, 2016. godine osuđen je na dvije godine i deset mjeseci zbog razbojništva i teške krađe.

U optužnici protiv Krtičića, između ostalog, piše da je u novembru 2014. godine prislonio maloljetniku repetiran pištolj na glavu i ukrao mu telefon, ali je osuđen za krađu mobitela, uz prijetnju da će izvaditi pištolj.

Krtičić kaže da je maloljetnik tada promijenio iskaz jer mu je advokat Mehmedbašić platio, pa je on zbog toga dobio manju kaznu.

"Došao je jedan dan i rekao: 'Eto, dat ću mu 600-700 maraka da promijeni iskaz, da li bi ti pristao na to?'. Ja sam rekao: 'Pristajem na sve što ide u moju korist'. 'On će promijeniti iskaz kada dođe njegovo vrijeme da svjedoči, tu će pomoći, reći će da nije bilo pištolja, nije bilo ništa, da je on to slagao, da se plašio' ", prisjetio se Krtičić razgovora sa advokatom.

U decembru 2015. godine advokat Mehmedbašić je uhapšen zajedno sa dvojicom službenika Općinskog suda u Sarajevu. Dan kasnije je pušten.

Suđenje službenicima za izvršenje krivičnih sankcija Ekremu Bezdrobu i Pašagi Selimoviću, koji su optuženi za, između ostalog, uzimanje novca kako bi odlagali odlazak u zatvor Mehmedbašićevih klijenata je u toku.

Tokom svjedočenja u februaru 2017. godine Mehmedbašić je potvrdio da je optužene častio kako bi njegovi klijenti dobili elektronske narukvice, koje im omogućavaju da kaznu služe u kućnom pritvoru.

Ovo je dio istraživanja kojeg je objavio Centar za istraživačko novinarstvo. Kreirali su i bazu podataka o isplatama advokatima po službenoj dužnosti za angažman 1.247 advokata i advokatskih ureda.